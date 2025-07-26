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الامارات | البرلمان العربي للطفل يعقد جلسته الثانية اليوم

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | البرلمان العربي للطفل يعقد جلسته الثانية اليوم 1/2
  • الامارات | البرلمان العربي للطفل يعقد جلسته الثانية اليوم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد البرلمان العربي للطفل لعقد جلسته الثانية ضمن أعمال الدورة البرلمانية الرابعة، صباح اليوم، وذلك في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمشاركة 56 برلمانياً وبرلمانية من الأطفال العرب يمثلون 14 دولة عربية.

وتحمل الجلسة عنوان «الهوية الثقافية للطفل العربي»، ما يعكس الأهمية الكبرى التي يوليها البرلمان لترسيخ مفاهيم الهوية العربية في وجدان الأطفال، وتعزيز الانتماء للموروث الحضاري والثقافي والقيمي للدول العربية.

تُعقد الجلسة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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