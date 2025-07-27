الامارات | ملتقى «كوميك كون» يشهد عرضاً لمشاهد من «آليان: أيرث»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واكب عدد كبير من محبي سلسلة أفلام «آليان» عرض مشاهد من الحلقة الأولى من مسلسل جديد مقتبس من العالم نفسه يحمل عنوان «آليان: أيرث»، خلال ملتقى «كوميك كون» في سان دييغو، بكاليفورنيا.

وقال مبتكر السلسلة نواه هاولي، إنّ المسلسل هو «بلا شك أعظم عمل أنجزته على الإطلاق».

وتدور أحداث مسلسل «آليان: أيرث» قبل بضع سنوات من أحداث الفيلم الشهير للمخرج ريدلي سكوت الذي صدر عام 1979، وتولت سيغورني ويفر دور البطولة فيه. وسكوت هو المنتج التنفيذي للمسلسل الذي سيُعرض عبر منصات البث التدفقي في أغسطس المقبل.

وأضاف هاولي «موهبتي في إنجاز عمل مقتبس من هذه الأفلام، تتمثل في قدرتي على فهم كيفية تأثير الفيلم الأصلي عليّ وسبب ذلك، ومحاولة إعادة ابتكاره من خلال سرد قصة مختلفة تماماً».

ويجمع «كوميك كون»، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في العالم، عشرات الآلاف سنوياً، غالباً ما يرتدون أزياء السحرة والأميرات والمحاربين وشخصيات الأفلام أو ألعاب الفيديو.

وأدى غياب الإعلانات الكبيرة من استوديوهات «مارفل»، هذا العام، إلى جعل الطوابير أمام القاعة الرئيسة أقل حماسة واندفاعاً.

وقالت كارلا غونزاليس التي تحضر الملتقى منذ عام 2013: «في العام الماضي، وصلنا في الليلة السابقة واضطررنا للانتظار ساعات قبل الدخول.. لكن هذا العام، كانت هناك مقاعد لاتزال شاغرة حتى مع اقتراب بدء أولى الجلسات».