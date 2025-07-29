كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:12 مساءً - في عالم الجمال والموضة، تبقى تسريحات الشعر المرفوعة رمزاً للأناقة والرقي، خاصة عندما تعتمدها النجمات العالميات والعربيات في إطلالاتهن على السجادة الحمراء أو في المناسبات الخاصة. فهذه التسريحات ليست مجرد اختيار عملي للسيطرة على الشعر، بل هي فن بحد ذاته يعكس الذوق الرفيع، ويبرز ملامح الوجه بأسلوب أنثوي ساحر. من الكعكة الكلاسيكية المشدودة التي تضفي لمسة من الفخامة الملكية، إلى الشينيون المنخفض الرومانسي الذي يوحي بالبساطة الراقية، تتنوع تسريحات الشعر المرفوعة لتناسب كل شخصية وكل مناسبة.

وغالباً ما تتحول هذه التسريحات إلى مصدر إلهام للنساء في مختلف أنحاء العالم، فكل إطلالة تقدمها نجمة تحمل توقيعاً خاصاً، سواء بلمسة مبتكرة من مصفف شعرها، أو بتفصيلة غير متوقعة تضيف جرأة وتميزاً. بعض النجمات يفضلن اللمسة الناعمة والأنثوية التي تظهر في خصل منسدلة على جانبي الوجه، بينما تتجه أخريات نحو المظهر الأنيق الصارم الذي يعكس قوة الحضور.

فإذا كنتِ تبحثين عن تسريحة شعر مرفوعة تليق بمناسبتك القادمة، أو ترغبين بتجديد إطلالتك بأسلوب يجمع بين الفخامة والأنوثة، فاستوحي تسريحات شعر مرفوعة على طريقة النجمات من الكعكة الكلاسيكية إلى الرفعات الجريئة، واختاري التسريحة التي تبرز جمالك وتُكمل ملامحك بثقة وأناقة.

سيرين عبد النور: الكعكة الكلاسيكية بخصلتين منسدلتين

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تجسد إطلالة سيرين عبد النور أنوثة راقية تجمع بين البساطة والرقي. اعتمدت تسريحة الكعكة المرفوعة بأسلوب أنيق وثابت في منتصف الرأس، وأضافت لمسة رومانسية من خلال خصلتين ناعمتين منسدلتين على جانبي الوجه، مما يمنح المظهر لمسة حالمة تناسب الإطلالات المسائية والمناسبات الراقية.

أصالة: الرفعة العشوائية بخصل رقيقة

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اختارت أصالة رفعة شعر غير تقليدية بأسلوب عشوائي وحر، حيث بدا الشعر مرفوعاً بطريقة غير متماثلة، مع انسدال خصلات رفيعة حول الوجه والرقبة، مما أضفى طابعاً جريئاً ومفعماً بالحيوية. هذه التسريحة تناسب الإطلالات الفنية أو الكاجوال المتجددة.

نوال الزغبي: الشينيون الأنيق مع الغرة الجانبية

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تميزت نوال الزغبي بتسريحة شينيون أنيق يلامس الرقبة، يرافقه فرق جانبي ناعم وغرة مائلة تغطي جزءاً من الجبين. التسريحة أنثوية بامتياز، وتبرز ملامح الوجه بطريقة جذابة، وهي مثالية لحفلات الزفاف أو السهرات الفخمة.

مي عمر: الكعكة العالية مع الغرة الجانبية

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اعتمدت مي عمر الكعكة المرتفعة التي تبرز الرقبة وتعطي طولاً للوجه، مع غرة جانبية كثيفة منسدلة بخفة على الجبين. هذا الأسلوب يدمج بين الجرأة والرقة، ويمنح المرأة إطلالة ملكية وعصرية في آنٍ واحد.

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نجوى كرم: رفعة الشعر مع خصلات ناعمة

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نجوى كرم اختارت رفعة الشعر الكاملة إلى الأعلى بأسلوب كلاسيكي قوي، مع خصلات رفيعة من الغرة تُلامس الجبهة، وتضيف لمسة من النعومة والتوازن. هذه التسريحة تليق بالوجوه البيضاوية والمستديرة، وتبرز تفاصيل الوجه بوضوح.

ريهام عبد الغفور: ذيل الحصان العالي

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تميزت ريهام عبد الغفور برفعة شعر أنيقة على شكل ذيل حصان عالٍ مشدود للخلف، وهي تسريحة عملية وعصرية في آنٍ واحد. تمنح هذه الإطلالة لمسة من القوة والثقة، مع إمكانية تنعيمها بخصل خفيفة أو تزيينها بأكسسوارات ناعمة.

نانسي عجرم: النصف رفعة بخصلتين جانبيتين

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بأسلوبها الناعم والبسيط، اختارت نانسي عجرم نصف رفعة للشعر، حيث تم تثبيت الجزء العلوي من الشعر للأعلى، بينما ترك الجزء السفلي منسدلاً. وأكملت الإطلالة بخصلتين رقيقتين على جانبي الوجه لمزيد من الرومانسية.

أمينة خليل: الكعكة العالية مع الغرة الكاملة

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تميزت أمينة خليل بأسلوب عصري جريء من خلال كعكة شعر عالية وثابتة في منتصف الرأس، تقابلها غرة أمامية كاملة تغطي الجبهة بالكامل، ما يضفي طابعاً فرنسياً أنيقاً، يعكس شخصية قوية ومواكبة للموضة.

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نيكول سابا: ذيل الحصان بفرق وسطي

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أطلت نيكول سابا بتسريحة ذيل حصان كلاسيكي مشدود إلى الخلف مع فرق في منتصف الرأس، وهي تسريحة ناعمة تبرز ملامح الوجه وتناسب الإطلالات اليومية والرسمية على حد سواء. ويمكن تعزيزها بخصل ناعمة أو لمسة ويفي خفيفة في الذيل.

تسريحات الشعر المرفوعة خيار مثالي لكل لمرأة

في النهاية، تبقى تسريحات الشعر المرفوعة على طريقة النجمات خياراً مثالياً لكل امرأة تبحث عن التميز والرقي في إطلالتها، سواء لمناسبة خاصة أو حتى لإطلالة يومية أنيقة. هذه التسريحات لا تعكس فقط ذوقك الجمالي، بل تعبر عن شخصيتك وتعزز ثقتك بنفسك. استوحي من نجماتك المفضلات، وامنحي شعركِ لمسة فنية تليق بكِ وتجعلكِ محط أنظار الجميع.