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الامارات | المحليات الصناعية تُضعف علاجات السرطان

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بنسلفانيا - وام 0 تبليغ

  • الامارات | المحليات الصناعية تُضعف علاجات السرطان 1/2
  • الامارات | المحليات الصناعية تُضعف علاجات السرطان 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد باحثون في دورية كانسر ديسكفري بأن تناول المرضى المصابين بسرطان الخلايا الصبغية أو سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، لمستويات عالية من المحلي الصناعي (السكرالوز)، يُسهم في إضعاف الاستجابة للعلاجات المناعية، وتراجع فرص البقاء على قيد الحياة.

وعندما طلب الباحثون من 132 مريضاً - يعانون إصابة متقدمة بسرطان الخلايا الصبغية أو سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة - الإجابة عن استبيانات مفصلة عن تاريخهم الغذائي، وجدوا أن الاستهلاك العالي للسكرالوز كان مرتبطاً بانخفاض فاعلية العلاجات المناعية في مجموعة من أنواع السرطان ومراحلها وطرق علاجها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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