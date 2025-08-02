الامارات | «اللوفر أبوظبي» يُعلن أسماء لجنة تحكيم ومرشحي «فن الحين» و«ريتشارد ميل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف اللوفر أبوظبي بالتعاون مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات (ريتشارد ميل) أسماء أعضاء لجنة التحكيم، والفنانين المرشحين للمشاركة في النسخة الخامسة من معرض «فن الحين 2025»، وجائزة ريتشارد ميل للفنون، وهو ما يعكس التزامهما المشترك بتسليط الضوء على إبداعات الفن المعاصر من المنطقة، ومن خارجها ضمن المشهد الإبداعي العالمي.

ويستقبل معرض «فن الحين 2025» جمهوره تحت قبة اللوفر أبوظبي الأيقونية من 11 أكتوبر إلى 28 ديسمبر المقبل. وقد وضعت منسقة المعرض التي تحل ضيفة على اللوفر أبوظبي، صوفي مايوكو آرني التصور الفني للمعرض، حيث دعت الفنانين للمشاركة بأعمال فنية تتناول موضوع «الظلال»، حيث استقبلت أكثر من 400 عرض مشروع من فنانين مقيمين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، إضافة إلى فنانين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممن لديهم صلة بدول الخليج العربي.

وتجمع لجنة تحكيم معرض «فن الحين 2025» أعضاء متميزين، من أبرزهم سموّ الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار في وزارة الخارجية رئيس منصة «أ.ع.م اللامحدودة»، وأحد أبرز رعاة الفن، وجامع للأعمال الفنية، وعضو مجلس إدارة في كل من المتحف البريطاني ومركز بومبيدو. وتضم لجنة التحكيم أيضاً الدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية، وأمناء المتحف، والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي ومؤرخاً فنياً مخضرماً، ومايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن رئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتنضم إليهم في هذه النسخة القيّمتان الدوليتان المشهورتان يوكو هاسيغاوا، أستاذ زائر في كلية الدراسات العليا للإدارة بجامعة كيوتو والمديرة السابقة لمتحف القرن الحادي والعشرين للفن المعاصر في كانازاوا، والفنانة صوفي مايوكو آرني، المنسقة السويسرية اليابانية ومؤسسة تحرير مجلة «غلوبال آرت ديلي» المعروفة بدورها في تعزيز التبادل الثقافي بين الخليج واليابان، من خلال أعمالها المبتكرة في تنسيق المعارض الفنية.

وتم اختيار ستة أعمال فنية قدمها سبعة فنانين استثنائيين، تُجسد أعمالهم رؤية ثقافية فريدة ونهجاً إبداعياً مميزاً. والفنانون هم أحمد الأقرع، وهو معماري وفنان وباحث فلسطيني، وجميري وهو فنان وموسيقي إماراتي يقدّم عروضاً رقمية تستكشف المشاعر الداخلية وتتخطى الحدود بين العالمين الواقعي والافتراضي، وريوإيتشي كوروكاوا، وهو فنان ياباني معروف بدمجه بين الصوت والصورة المرئية في تركيبات فنية غامرة تتميز بدرجة عالية من الدقة والتفصيل، تتقاطع أعماله في مجالي الفن والتكنولوجيا، وحمره عباس المولودة في باكستان والمقيمة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم منظوراً معاصراً للفن الإسلامي التقليدي، وتستكشف أفكاراً تتعلق بالإيمان والنوع والذاكرة، مستوحاة من تجربتها المتنوعة عبر ثقافات مختلفة، والفنان الياباني رينتارو فيوس الذي يوظف الرسم والفيلم والشعر للتأمل في الحياة الحضرية الحديثة، وتعكس أعماله التي تتميز بصبغة تأملية، مشاعر العزلة والانفصال في عالمنا الرقمي المعاصر، وأخيراً يتعاون الثنائي المعماري تاكوما يوكوماي من اليابان، والدكتور غالي بوعياد من المغرب، المعروفين باسم يوكوماي وبوعياد في مشاريع تمزج بين تقاليد التصميم في طوكيو ومراكش، حيث يجربان الأشكال والزخارف والتقنية. ويُقدّم هؤلاء الفنانون جميعاً ما هو أكثر من مجرد أعمال إبداعية، فهم يشاركون رؤى شخصية عميقة حول الهوية والثقافة والعالم الذي نعيش فيه.