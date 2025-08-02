لا تدمجها مع الصودا أبدًا.. 5 أطعمة تدمر صحتك ببطء

محمد اسماعيل - القاهرة - رغم أن تناول الصودا قد يبدو عادة بسيطة أو جزءًا من السهرات والوجبات السريعة، إلا أن خلطها مع بعض الأطعمة يمكن أن يمثل خطرًا صحيًا تدريجيًا.

في هذا التقرير نتعرف على5 أطعمة شائعة لا ينبغي تناولها مع المشروبات الغازية، نظراً لآثارها السلبية على الجسم عند الجمع بينهما، وفقًا "IndiaTV"، "Step to Health".

الأطعمة المقلية والدهنية (مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي)

عند تناول الصودا مع أطعمة غنية بالدهون، يتعرض الجهاز الهضمي لضغط مضاعف الغازات الموجودة في المشروب تُبطئ عملية الهضم، مما يؤدي إلى انتفاخ وآلام ومانعًا للراحة بالتالي.

الكعك أو الحلويات التي تحتوي على الحليب

حتى الكعك الذي يحتوي على الحليب أو كريمة الألبان لا يجب تناوله مع الصودا التفاعل بين الحمضية في الصودا ومشتقات الحليب يزيد أعراض الحموضة وعسر الهضم، مما يعبّر عن نفسه كآلام في المعدة وانتفاخ.

الحليب مباشرة مع المشروبات الغازية

شُرب الحليب بجانب الصودا يمكن أن يسبب اضطرابًا في الأحماض المعوية وعسر هضم ملحوظ.

إذ يؤدي تفاعلهما في المعدة إلى تكوين رغوة حمضية تهيج جدار المعدة وتسبب تقلصات لا علاج لها بسهولة.

القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين

الجمع بين الصودا والقهوة يزيد من كمية الكافيين المتناولة، مما قد يؤدي إلى أرق، رعشة، ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في النوم.

خاصةً عند تناولهما معًا في فترة المساء أو بعد وجبة دسمة.

الأطعمة الحارة أو التوابل القوية

تناول الأطعمة الحارة ومعها مشروب غازي قد يزيد من حموضة المعدة وشعور "الحر" الداخلي.

يُخطىء البعض في اعتقادهم أن الصودا تهدئ الحرارة، لكنها في الواقع تتحول داخل الجسم إلى ما يشبه حمض الكبريتيك، مما يزيد من الإحساس بالحرقة وعدم الارتياح.