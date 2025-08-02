الامارات | أطباء وصفوا نجاة الطفل بـ«معجزة».. سقط من الطابق 18 و«شجرة الحياة» أنقذته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا طفل صيني يبلغ من العمر ثلاث سنوات بأعجوبة بعد أن سقط من ارتفاع 18 طابقاً، بفضل شجرة خففت من صدمته بالأرض.

وقالت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» إن الحادثة حصلت في 15 يوليو في هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ، عندما تُرك الطفل، الذي لم تُكشف هويته، في رعاية جديه اللذين ظنّا أن الصغير نائم، فغادرا المنزل لفترة وجيزة لشراء بعض البقالة، وأغلقا باب الشقة لمنعه من التجول.

إلا أن الطفل استيقظ ودخل الحمام، ولم تكن نافذة الحمام مزودة بقضبان أمان، فتمكن من الصعود إلى المرحاض ثم إلى النافذة التي سقط منها. وبمعجزة، كسرت شجرة من قوة سقطته؛ فنجا مع بعض الإصابات فقط.

وعُثر على الصبي ملقىً على الأرض من قِبل أحد السكان الذي صوّر مقطع فيديو وشاركه مع إدارة العقارات.

وأبدى والد الصبي، واسمه تشو، دهشته الأولية قائلاً: «في البداية، لم أصدق أنه سقط من الطابق الـ18 حتى أكدته لقطات كاميرات المراقبة من إدارة العقارات». وأضاف أنه خلال السقوط، من المرجح أن يكون ابنه قد «أعيق» بواسطة نافذة مفتوحة في الطابق الـ17، مما تسبب في «انحراف» مساره. وأدى هذا الانحراف الحاسم إلى هبوطه مباشرة على شجرة، والتي كانت بمثابة حاجز حيوي، إذ امتصت معظم الصدمة قبل أن يصطدم بالأرض.

وتابع تشو: «لولا ذلك، لكان الطفل قد سقط مباشرة على الخرسانة».

وعندما وصل الصبي إلى المستشفى، وصف الطاقم الطبي نجاته بأنها «معجزة». وعانى من إصابات شملت كسراً في ذراعه اليسرى، وإجهاداً في العمود الفقري، ولم يُصَب رأسه بأذى. وكان الصبي واعياً طوال الوقت، والمثير للدهشة أنه تمكن من القول للأطباء: «اطلبوا من أبي أن يشتري لي نحلة طنانة».

وفي لفتة امتنان، قدّم الأب لاحقاً «زهرة حمراء كبيرة»، رمزاً صينياً تقليدياً للشرف والاحتفال، إلى «الشجرة المنقذة للحياة».