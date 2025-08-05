أجدد ألوان ظلال العيون من عروض الأزياء العالمية: لمسة جريئة تنبض بالحياة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:04 صباحاً - حملت عروض الأزياء العالمية الأخيرة لكِ باقة من ألوان ظلال العيون الجديدة، بطرق تطبيق متنوّعة تتراوح بين القوة والحيوية والنعومة؛ بحيث تتناغم مع مختلف ألوان البشرة، وتتلاءم مع أساليب المكياج التي ترغبين في اعتمادها، سواء في العمل أو السهرات والمناسبات أو رحلات السفر. فإذا كنتِ من محبات الموضة؛ فلا بد أن تواكبي أجدد ألوان ظلال العيون بما يتناسب مع أسلوبكِ وشخصيتك. ولتسهيل الاختيار عليكِ، جمعنا لك من «الخليج 365» باقةً من أجدد ألوان ظلال العيون، من عروض الأزياء التي أقيمت مؤخراً؛ لتختاري منها ما يعجبكِ.

ظلال العيون الفوشيا القوية المحددة بالبني الداكن

من عرض أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi



هذا الأسلوب يدمج بين قوة الفوشيا وأنوثته وبين عمق البني الكلاسيكي؛ ليمنح العينين نظرة حالمة لا تخلو من التحديد. يُستخدم الظل الفوشيا القوي على كامل الجفن المتحرّك، ويُدمج البني الداكن عند خط الرموش الخارجية وعلى طيّة الجفن؛ مما يعزز من شكل العين ويمنحها تأثيراً ثلاثيَ الأبعاد. يُناسب هذا اللوك الإطلالات النهارية والمسائية على حدٍّ سواء؛ خاصة مع لمسة ماسكرا كثيفة وشفاه وردية خفيفة.

ظلال العيون الرمادية المتدرّجة الجريئة

من عرض أرماني بريفيه Armani Prive- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



ظلال العيون الرمادية تعود بقوة، لكن بلمسة أكثر جرأة وتمرداً، من خلال تطبيقه بتدرُّجات تبدأ بالرمادي الفاتح على الزاوية الداخلية، وتمتد نحو الداكن على الزاوية الخارجية. يُعَدّ خياراً مثالياً للمرأة العصرية التي تبحث عن إطلالة واثقة وراقية بعيداً عن الألوان التقليدية. يمكن تعزيز هذا اللوك برموش طويلة وكثيفة، وقليلٍ من الهايلايتر على عظمة الحاجب لإضاءة النظرة.

ظلال العيون الفضية اللامعة

من عرض إيمان العيسى Imane Ayissi- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



المكياج الفضي اللامع يليق بجميع ألوان البشرة، ويمنح العينين بريقاً خلاباً يلتقط الضوء من كلّ زاوية. يُطبَّق الظل الفضي على كامل الجفن المتحرّك أو في وسطه فقط؛ لإضفاء لمسة إشراق ساحرة. يمكن استخدامه منفرداً لمظهر عصري ناعم، أو دمجه مع الأسود أو الكحلي، لأسلوب سموكي فاخر مثالي للسهرات. احرصي على إبقاء الشفاه ناعمة؛ لتوازني بين الضوء والهدوء في الإطلالة.

ظلال العيون باللون الأخضر الزيتوني

من عرض زيمرمان Zimmermann- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



الزيتوني هو اللون الذي يجمع بين الطبيعية والترف، وقد لفت الأنظار في عروض أزياء صيف 2025. يُضفي هذا اللون دفئاً ناعماً للعينين، ويليق بالبشرة الحنطية والسمراء بشكل خاص. يُستخدم على كامل الجفن، أو يُدمج مع لمسة نحاسية في الزاوية الداخلية للعين. يمكن تعزيز الإطلالة بأحمر خدود وردي خفيف، وشفاه نيود مائلة إلى الوردي.

ظلال العيون البرتقالية الكِريمية

من عرض زيمرمان Zimmermann- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لمظهرٍ مشرق ومنعش، تأتي الظلال البرتقالية بتركيبة كِريمية سهلة الدمج، تمنح البشرة لمسة دافئة. يُناسب هذا اللون فصل الصيف والربيع على وجه خاص، ويليق بصاحبات البشرة المتوسطة والدافئة. يُمكن تنسيقه مع بلاشر برونزي ولمسة هايلايتر ذهبية على الزاوية الداخلية للعين؛ مما يمنحكِ مظهراً نابضاً بالحياة ومتوهّجاً في آنٍ.

ظلال العيون باللون البنفسجي الفاتح (اللافندر)

من عرض فيوروتشي Fiorucci- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



اللافندر هو أحد الألوان الأكثر رواجاً هذا الموسم، ويمنحكِ إطلالة حالمة ورقيقة لا تخلو من الجرأة. يُستخدم على الجفن العلوي بالكامل مع لمسة خفيفة تحت الحاجب؛ مما يُضفي طابعاً شاعرياً ومضيئاً للعينين. هو مثالي للمناسبات النهارية والرسمية، ويمكن أن يُستكمل بمكياج طبيعي جداً لباقي ملامح الوجه.

ظلال العيون المشمشية

من عرض إس إس دايلي SS Daley- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لون هادئ وراقٍ يضيء العيون من دون أن يطغى عليها. الظلال المشمشية تُعَدّ خياراً مثالياً لصاحبات البشرة الفاتحة والحِنطية، ويمكن دمجها مع لمسة من البُني الفاتح على الزاوية الخارجية لمزيد من التحديد. يُستخدم هذا اللون كثيراً في الإطلالات اليومية، ويليق بمكياج الشفاه المشمشي المطفأ.

ظلال العيون المشرقة باللون الأزرق الفاتح

من عرض توني بورش Tory Burch- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



هذا اللون الأزرق السماوي أو "البايبي بلو" يُضفي على العينين طابعاً حالماً ومليئاً بالحيوية؛ خاصة عند تطبيقه بشكل ناعم على كامل الجفن، ودمجه بخفة مع الأبيض أو الفضي عند الزاوية الداخلية للعين. يُناسب هذا الظل صاحبات العيون البُنية والعسلية بشكل خاص، ويمنحهن توهُّجاً فريداً؛ خاصة في الإطلالات الصيفية النهارية.

