اليوم الرابع من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025:لمسات جمالية عفوية تزين إطلالات النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 11:07 مساءً - بدأت النجمات تلفت الحضور في اليوم الرابع من مهرجان فينيسيا السينمائي عن دورته الـ 82، ولم تكن الإطلالات محصورة على الفساتين والبدلات الأنيقة فقط، فبالطبع كانت الإطلالات الجمالية من مكياج وتسريحات شعر تخطف عيون الكاميرات بشكل ملحوظ.

ولفتنا اليوم هذا المزيج المتنوع لصيحات المكياج الناعمة والطبيعية، تحديداً المكياج النيود، الذي يعكس جمال النجمات دون تكلف، مع لمسات دافئة من البلاشر البرونزي، إذ كان رائعاً مع إضاءة الكاميرات على السجادة الحمراء.

أما في ما يتعلق بالشعر، فكان الاتجاه العام نحو الستايل العفوي والطبيعي، وهو ما تجلى بوضوح في تنوع التسريحات بين الشعر المموج بأسلوب الويفي الناعم الذي منح إحساساً بالحرية والانتعاش، وبين التسريحات المرفوعة التي جمعت بين البساطة والعملية مع لمسة من الأناقة، إلى جانب الشعر المنسدل بانسيابية طبيعية تعكس روح العفوية.

وبالتفصيل، نقدّم لكِ في "الخليج 365" أبرز إطلالات النجمات الجمالية في اليوم الرابع من مهرجان فينيسيا التي جذبت الانتباه.

صوفيا دي مارتينو تختار مكياجًا بأحمر الشفاه الفاقع مع شعر ويفي

اختارت الممثلة البريطانية صوفيا دي مارتينو Sophia Di Martino مكياجًا بسيطًا مع الأيلاينر الرفيع فوق الجفون، وماسكارا متوسطة، وبلاشر وردي خفيف، لتكتفي بلمسة أحمر الشفاه المطفي الفاقع، لإطلالة غير متكلفة خصوصاً مع ملامحها الشقراء.

وفي المقابل، اختارت تسريحة الشعر الويفي، لإطلالة متكاملة تناسب فستانها الأسود ومكياجها الراقي.

سوكي واترهاوس تعتمد المكياج البسيط مع الشعر العفوي

لفتنا اختيار المغنية البريطانية سوكي واترهاوس Suki Waterhouse للمكياج البسيط، يعتمد على رسمة عيون الأيلاينر الطائرة، وهي اللمسة الوحيدة اللافتة في اللوك، واختارت بلاشر وأحمر شفاه نيود، لتكمل اللوك مع تسريحة شعر عفوية للغاية، مع غرّة مائلة على أحد الجانبين.

إيلينا بيرمينوفا بمكياج العيون الرمادية وتسريحة الشعر المرفوعة

لفتنا هذا اللوك من العارضة الروسية إيلينا بيرمينوفا Elena Perminova حيث تألقت بمكياج العيون الرمادية، مع الأيشادو الرمادي، والأيلاينر العريض والرموش متوسطة الكثافة، واعتمدت البلاشر البرونزي للخدود، وأحمر الشفاه النيود مع محدد الشفاه البني.

وليكتمل اللوك الأنيق، اعتمدت معه تسريحة شعر الكعكة المرفوعة، جاءت أنيقة مع فستانها الأسود وتطريزات الأكمام المزينة بالخرز حتى لا تطغي على تصميم الفستان البسيط من الجزء العلوي.

باريس جاكسون بالعيون السموكي وشعر رمادي ويفي مرفوع

اختارت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية باريس جاكسون مكياج العيون السموكي، مسحوبًا بطريقة عيون القطة، جاء مثالياً مع عيونها المُلونة، وأكملت اللوك ببلاشر برونزي وردي، مع غلوس وردي، بينما اختارت تسريحة شعر مرفوع ولكن عفوي تنسدل منه الغرّة الطويلة على كلا الجانبين، لتتماشي مع الريش المنفوش على الرقبة لفستانها الجلد اللامع.

سفيفا ألفيتي بمكياج بني مع تسريحة شعر قصير

اختارت الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية سفيفا ألفيتي Sveva Alviti مكياج عيون بنية، إذ اختارت ظلال الجفون الغليتر اللامعة على الجفن العلوي والسفلي، مع أحمر شفاه غلوس وردي بيج، لتنسقه مع تسريحة الشعر القصيرة، إذ تركته منسدلاً ناعماً لتبرز جمال القصّة المتدرجة، كما تركت الغرّة منسدلة على كلا الجانبين.

صوفيا كارسون مكياج نيود ناعم مع تسريحة الغرّة على جنب

صوفيا كارسون في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



اختارت الممثلة الأمريكية وبطلة فيلم The Life List، صوفيا كارسون Sofia Carson، مكياج نيود ناعمًا، إذ بدت رائعة مع ملامحها الرقيقة، لمكياج عيون نيود مع ظلال الجفون البيج، ورموش كثيفة من الأطراف، وبلاشر بيج نيود، وأكملت اللوك بأحمر الشفاه الغلوس البيج مع محدد الشفاه البني للوك مستوحى من التسعينيات.

وزينت مع المكياج النيود، تسريحة شعر مرفوع تأتي مع الغرّة المائلة بالكامل على أحد الجانبين للمسة هادئة، خصوصاً مع فستانها البيج ذي الأكمام الطويلة.

روزي هنتنغتون وايتلي بمكياج الغلوس اللامع وتسريحة شعر ويفي منسدل

روزي هنتنغتون وايتلي في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 - تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



لفتنا أناقة العارضة الأمريكية روزي هنتنغتون وايتلي Rosie Huntington-Whiteley حيث بدت ناعمة وهادئة بفستانها الأبيض مع صيحة الكتف الواحد وتطريزات الريش، لتختار معه مكياج عيون نيود مع أيلاينر عريض ورموش كثيفة، ولمسة برونزية تزيدها توهجاً، ليختتم اللوك بأحمر الشفاه الغلوس البني، بينما اعتمدت مع الشعر تسريحة ويفي منسدلة على كلا الجانبين، لكن يبدو أنها ثبتت اللوك باعتماد السبراي الشعر، فهي تبحث عن الستايل الفخم وليس العفوي.

ليوني هان بالمكياج النيود الثلجي مع تسريحة الكعكة

ليوني هان في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 - تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



تألقت المؤثرة الألمانية ليوني هان Leonie Hanne بمكياج نيود مع لمسة ثلجية للهايلايتر فوق الجفون، وقلم الكحل الأبيض داخل العيون تزيد عيونها اتساعاً، مع بلاشر وردي وأحمر شفاه غلوس وردي، لتضفي لمسة مشرقة مع تسريحة شعرها الرمادي الأشقر، للشعر المرفوع كعكة، وخصلات طويلة منسدلة من الغرّة على كلا الجانبين.

ليزلي بيب بمكياج وردي مع تسريحة شعر كاريه قصير

زينت الممثلة الأمريكية ليزلي بيب Leslie Bibb فستانها المطرز بالخرز المُلون من دون أكمام، بمكياج وردي، يعتمد على رسمة العيون بالكحل الأسود، وبلاشر وردي، وأحمر شفاه غلوس نيود مع محدد شفاه بني، للمسة متوهجة أضافت لها بريقاً، خصوصاً مع تسريحة شعر الكاريه القصير المرفوع على أحد الجانبين.

