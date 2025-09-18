روتين العناية بالبشرة على الطريقة المغربية.. طقوس جمالية متوارثة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 01:03 مساءً - لا يُمكن الحديث عن أسرار الجمال الطبيعي من دون التوقّف عند الروتين المغربي للعناية بالبشرة، الذي استخدم منذ قرون، ولا يزال يلهم النساء حول العالم؛ بفضل نتائجه المذهلة في منح البشرة نعومة، وإشراقاً، ونضارة لا تُضاهى، فالروتين الجمالي المغربي ليس مجرّد خطوات يومية، بل طقسٌ عميقُ الجذور في الثقافة المغربية، يمزج بين التقاليد العريقة والعناية الحديثة بأسلوب متكامل يعبّر عن ترف بسيط، يجمع بين التطهير، والتغذية، والاهتمام العميق بصحة البشرة. من الصابون الأسود إلى "الغاسول"، وماء الورد وزيت الأرغان، يقدّم هذا الروتين الطبيعي حلولاً فعالة لتنقية البشرة، وتقشيرها وترطيبها، ما يفسّر جمال البشرة المغربية الصافية والمضيئة.

في الآتي، تُطلعك "الخليج 365" المزيد حول روتين العناية بالبشرة على الطريقة المغربية، وفوائده الجمالية، وخطوات تطبيقه؛ للحصول على بشرة مشرقة تشع نضارة.

الصابون الأسود.. تقشير طبيعي بتركيبة نباتية

صابون أسود مغربي للعناية بالبشرة

تبدأ الرحلة الجمالية المغربية من الحمّام، حيث يُستخدم الصابون الأسود البلدي، المصنوع تقليدياً من زيت الزيتون، كمقشّر طبيعي فعّال. يُطبّق على بشرة رطبة بعد التعرض للبخار، ويُترك لبضع دقائق ليفكك الخلايا الميتة ويليّن الجلد. تركيبته الغنية بالمواد المضادة للأكسدة؛ تجعله مثالياً لتطهير البشرة وتنقيتها من السموم.

الليفة المغربية.. تنشيط الدورة الدموية وتنعيم البشرة

اللّيفة المغربية لا غنى عنها ضمن الطقوس التقليدية للعناية بالبشرة في عالم الجمال المغربي، حيث تُستخدم منذ قرون في الحمّامات المغربية لتقشير البشرة بعمق وتجديد الخلايا، فهي تزيل الخلايا الميتة، وتنشط الدورة الدموية، وتنقي المسام، ما يمنح البشرة ملمساً ناعماً وحريرياً. ولتحقيق أقصى استفادة، يُنصح بنقع البشرة في حمّام دافئ أو بخار قبل استخدامها، مع الصابون الأسود المغربي الغنيّ بزيت الزيتون؛ لتعزيز فعالية التقشير وترطيب البشرة في الوقت نفسه.

الغاسول المغربي.. قناع الوجه والجسم

امرأة تطبق الغاسول المغربي

"الغاسول" المغربي، أو "الراسل"، يعتبر من أهمّ أسرار الجمال المغربي، وهو طين طبيعي غنيّ بالمعادن يُستخرج من جبال الأطلس. يُستخدم منذ قرون في روتين العناية بالبشرة المغربية؛ بفضل خصائصه المنقّية والمغذّية. يتميّز بتركيبته الغنية بالمعادن، مثل المغنيسيوم، والسيليكا؛ التي تساعد على تنظيف البشرة بعمق، وامتصاص الزيوت الزائدة، وتنقية المسام من الشوائب. عند مزجه بماء الورد أو زيوت طبيعية، مثل الأرغان، يتحوّل "الغاسول" إلى قناع فعّال؛ يمنح البشرة نعومة فورية ولمعاناً طبيعياً، ما يجعله من أسرار إشراقة المرأة المغربية. عادةً، ما يُستخدم كقناع للوجه أو الجسم.

زيت الأرغان.. الذهب السائل لمحاربة الشيخوخة

زيت الأرغان، والمعروف بـ"الذهب السائل"، يعتبر مكوّناً أساسياً في روتين العناية المغربي؛ بفضل خصائصه الفريدة في ترميم البشرة ومحاربة علامات التقدّم في السنّ. غنيّ بفيتامين"هـ" E والأوميغا 9 و6، يعمل هذا الزيت على ترطيب الطبقات العميقة للبشرة، ويُستخدم ليلاً كخطوة علاجية مجدّدة.

إضافةً إلى الترطيب، يُسهم زيت الأرغان في توحيد لون البشرة، وتحسين مرونتها، ومحاربة التصبغات والبقع الناتجة عن التعرّض للشمس أو التقدّم في السنّ.

ماء الورد المغربي.. تونر طبيعي

ماء الورد النقي

يُستخدم ماء الورد النقي المستخرج من بتلات الورد الدمشقي في نهاية الروتين المغربي الجمالي، كتونر طبيعي يُنعش البشرة، يهدّئ تحسس البشرة، ويُعيد التوازن إلى مستويات الحموضة (pH) بعد التنظيف، كما يساعد على إغلاق المسام الواسعة، وتثبيت الترطيب، ما يمنح الوجه إشراقة ناعمة.

خطوات العناية بالبشرة على طريقة المغربيات

لتحقيق أقصى استفادة من الروتين الجمالي المغربي للبشرة، لا بدّ من تطبيق الخطوات بشكل متسلسل، تماماً كما تفعل النساء في المغرب منذ عقود. إليكِ، كيفية تطبيقه بالخطوات:

ابدئي بتعريض بشرتك لبخار الماء الساخن في الحمّام، لمدة 10 إلى 15 دقيقة. هذه الخطوة تُسهم في فتح المسام، وتليين الجلد، وتسهيل امتصاص المكوّنات الفعالة لاحقاً.

طبّقي طبقة رقيقة من الصابون الأسود المغربي على الوجه والجسم الرطبيْن.

انتظري لمدّة 5 إلى 10 دقائق، حتى يتفاعل مع البخار ويبدأ في تفكيك الخلايا الميتة.

احرصي على عدم الفرك مباشرةً بعد وضعه، بل انتظري حتى يصبح الجلد ليناً.

استخدمي الليفة المغربية بحركات دائرية لطيفة، خصوصاً على المناطق الجافة أو الخشنة. هذه الخطوة تزيل السموم، تحفّز الدورة الدموية، وتمنح البشرة ملمساً حريرياً.

امزجي "الغاسول" المغربي مع ماء الورد، أو زيت الأرغان، أو العسل، حسب نوع بشرتكِ.

طبّقي الماسك على الوجه وتحت الرقبة، وانتظري من 10 إلى 15 دقيقة حتى يجفّ.

اغسليه بالماء الفاتر بلطف، لتكشفي عن بشرة نقيّة ومتوهّجة.

ضعي قطرات من زيت الأرغان النقي على أطراف الأصابع، ثم دلّكي بها بشرتكِ بحركات تصاعدية نحو الخارج. هذه الخطوة تعزّز الترطيب، تدعم مرونة الجلد، وتمنحكِ إشراقة ذهبية ناعمة.

أنهي الروتين الجمالي؛ برشّ رذاذ ماء الورد البارد على كامل الوجه، أو استخدميه بقطنة ناعمة كتونر. هذه الخطوة تُنعش البشرة، تُعيد توازنها الطبيعي، وتثبّت نتائج العناية.

5 نصائح مهمة لبشرة مشرقة

طبّقي هذا الروتين مرة واحدة أسبوعياً للبشرة العادية إلى الجافة، وكل 10 أيام للبشرة الحساسة. لا تستخدمي الليفة على الوجه بقسوة، وركّزي على المناطق السميكة من الجسم. تجنبي استعمال الليفة على بشرة متحسسة أو مصابة بخدوش. تأكدي من استخدام مكوّنات طبيعية وموثوقة، خصوصاً الصابون الأسود وزيت الأركان. خزّني زيت الأرغان وماء الورد في مكان بارد ومعتم، للحفاظ على جودتهما.

العناية بالبشرة المغربية حسب نوعها

بفضل طبيعته النباتية الخالية من المواد الكيميائية، يمكن تكييف الروتين المغربي حسب نوع البشرة:

للبشرة الجافة: التركيز على زيت الأرغان، وماء الورد، والغاسول الممزوج بالعسل.

للبشرة الدهنية: الاعتماد على الصابون الأسود والغاسول بماء النعناع أو الورد.

للبشرة الحساسة: اختيار مكوّنات ناعمة؛ مثل ماء الورد الطبيعي، وتجنّب الفرك القاسي.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.