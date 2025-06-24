مشروع لتأهيل 12 مسجدًا في نجران وحبونا

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد بمنطقة نجران، الأستاذ عبدالعزيز بن مسفر القحطاني، أن المشروع يستهدف خدمة 12 جامعًا ومسجدًا موزعة على مدينة نجران ومحافظة حبونا والأحياء التابعة لهما، من خلال تنفيذ حزمة من الأعمال التطويرية تشمل: الترميم الشامل للمباني، وتغيير الموكيت، وتحسين الأرضيات، وتجديد وصيانة أجهزة التكييف، وتطوير منظومة الإضاءة والكهرباء، وتأهيل المرافق الصحية، وتجديد النظام الصوتي لضمان وضوح الأذان والخطب.
وأكد القحطاني أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للدعم المتواصل من مؤسسة أبانمي الأهلية، معربًا عن بالغ شكره وتقديره للجهة المانحة على جهودها المباركة في دعم مشاريع الجمعية الهادفة إلى إعمار بيوت الله.
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