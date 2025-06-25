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السعودية | خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • السعودية | خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها 1/2
  • السعودية | خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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