السعودية | النيابة العامة: نيابة المخدرات حصنٌ عدلي للتصدي للآفة وملاحقة المروجين ودعم الوقاية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت النيابة العامة السعودية، ممثلةً في نيابة المخدرات، دورها الفاعل في مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، ضمن إطار عدلي راسخ يهدف إلى حماية المجتمع والتصدي للجناة، وضمان إيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.

وأوضحت النيابة العامة أن نيابة المخدرات تختص بـ التحقيق في جميع أنواع جرائم المخدرات، والتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والرقابية، بالإضافة إلى إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.

كما تهدف النيابة إلى:

التصدي للجرائم بجميع أنواعها.

نشر الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، ودعم المبادرات التوعوية والبرامج الوقائية.

تأهيل المتعاطين المستحقين، والمساهمة في الحد من الآثار السلبية للمخدرات على الأفراد والمجتمع.

دعم التعاون المحلي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.

وجددت النيابة العامة تأكيدها أن حماية المجتمع من خطر المخدرات أولوية وطنية، تتطلب وعيًا جماعيًا وتكاملًا في الأدوار، داعية إلى الاستفادة من مبادرة #مبادرتك_تعفيك التي تتيح فرصة التقدم الطوعي وطلب العلاج دون ملاحقة قانونية.

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