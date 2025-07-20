شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن طلال يروي لحظات مؤثرة من رحلة ابنه الوليد بعد الحادث .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في حديث مؤثر مليء بالصبر والإيمان، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز تفاصيل حادث ابنه الأمير الوليد “الأمير النائم”، كاشفًا عن اللحظات الأولى لتلقيه نبأ الحادث ومرحلة الصدمة، ثم سنوات من المرافقة الصامتة في المستشفى.

وأكد الأمير خالد أن توبته إلى الله كانت قبل حادث ابنه بخمس سنوات، مشددًا على أن ذلك لم يكن مرتبطًا بالحادثة، بل كان نابعًا من قناعة داخلية، واسترجع سموه اللحظة التي شعر فيها بقلق داخلي حين خرج ابنه إلى البر، وقال: “كان عندي إحساس غريب، وكنت صائمًا يومها، وذهبت أبحث عنهم بنفسي”، مضيفًا أنه تلقى الخبر بعد انقلاب السيارة، حيث خرج المرافقون سالمين، في حين تعرض ابنه لإصابة شديدة.

وسرد الأمير خالد التفاصيل المؤثرة التي عاشها مع ابنه في المستشفى: “لم أعد إلى منزلي لسنوات، أمضيت أربع سنوات بجواره في المستشفى، ووالدته عامين ونصف، ولم نبتعد عنه أبدًا، كنا نعيش في المستشفى، وأطفالنا يزوروننا هناك، والله لطف بحالنا وربط على قلوبنا”.

وتطرق الأمير إلى المواقف الصعبة التي عاشها، ومنها عرض الأطباء عليه خيار سحب الأجهزة الطبية بعد أن أكدوا له أن الحالة ميؤوس منها طبيًا، لكنه قال: “استخرت الله، وسألت نفسي: من أنا لأقرر إنهاء حياته؟ الله وحده من يملك هذا الحق”.

وأشار إلى أن مؤشرات بدأت تظهر على جسد ابنه بعد 18 شهرًا، منها التنفس الطبيعي، واستجابة بسيطة للمس، وتفاعلات مع أشخاص محددين من الأهل، وهو ما حير الأطباء، مضيفاً أن تطورًا طبيًا حصل بالصدفة عندما أُجريت له أشعة خاطئة، كشفت معلومات لم تكن ظاهرة في الأشعة السابقة، مؤكدة وجود نشاط غير متوقع في بعض الخلايا.

واختتم الأمير حديثه بتأكيد أهمية الدعاء، معبرًا عن حزنه من تراجع الاهتمام بالحالات طويلة الأمد، وقال: “ما أريده فقط هو ألا ينسى الوليد من دعواتكم.. وأن تبقى بذرة الخير حية في قلوبنا جميعًا”.