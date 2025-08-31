نيوكاسل يتعادل سلبيًا مع ليدز في مباراة الممتاز الإنجليزي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في لقاء مثير جمعهما اليوم على ملعب “إيلاند رود” بمدينة ليدز، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

نجح الفريقان في تقديم أداء قوي خلال اللقاء، لكن دون تسجيل أي أهداف، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب دون أن يتمكن أحدهما من هز الشباك.

وبهذه النتيجة، رفع نيوكاسل رصيده النقطي إلى نقطتين في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بينما وصل ليدز يونايتد للنقطة الرابعة في المركز العاشر.

يعتبر هذا التعادل نتيجة عادلة بالنظر إلى الأداء الجيد الذي قدمه كل فريق، ويظل كلا الفريقين على أمل في تحقيق الانتصارات في المباريات القادمة لتحقيق أهدافهم في الموسم الحالي.