جدة.. تسجيل 38 مشروعًا ونقل أكثر من 5 ملايين طن نفايات خلال 6 أشهر

الدمام - شريف احمد - سجّلت أمانة محافظة جدة تقدمًا رقميًا لافتًا عبر منصة "مدينتي” خلال النصف الأول من عام 2025، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال البيئي، وتحسين مستوى الخدمات البلدية.وأظهر تقرير صادر عن مركز "مدينتي” التابع لوكالة المشاريع بالأمانة، أن المنصة راقبت إلكترونيًا حركة أكثر من 5,125,975 طنًا من النفايات الواردة للمرادم، فيما تجاوز إجمالي الكميات المتراكمة التي تُتبعت منذ انطلاق المنصة 30,442,405 طن.وأشار التقرير إلى تسجيل 27,689 عقدًا فعالًا عبر المنصة خلال النصف الأول من العام، من أصل 72,552 عقدًا إجماليًا منذ تدشين النظام.ما يعكس اتساع الربط بين منتجي وناقلي النفايات ضمن منظومة إلكترونية متكاملة.كما انضم 7,778 مستخدمًا جديدًا خلال نفس الفترة، ليصل العدد الكلي للمستخدمين إلى 76,995 مستخدمًا.وبحسب الأرقام، سجلت 1,819 مركبة تعمل في جمع ونقل النفايات خلال النصف الأول، ضمن إجمالي 12,405 مركبة مرتبطة بالنظام، إلى جانب 4,601 حاوية جديدة أُضيفت، ضمن إجمالي 59,216 حاوية تتم مراقبتها عبر المنصة.وفي جانب المشاريع البلدية، وثّقت المنصة 38 مشروعًا جديدًا أديرت خلال النصف الأول، ليصل إجمالي المشاريع إلى 192 مشروعًا منذ بدء التشغيل، كما تابعت الأمانة أداء 51 ناقلًا ومقاولًا من أصل 633 مقاولًا وناقلًا مسجلًا.ورصدت المنصة 2,155 مخالفة خلال الفترة، ليرتفع إجمالي المخالفات منذ التدشين إلى 17,308 مخالفة، إضافة إلى تحديد 34 منطقة محظورة ضمن إجراءات الرقابة الميدانية، من بين 963 منطقة تغطيها منظومة "مدينتي”.وأكدت أمانة جدة مواصلة العمل على تطوير التكامل الرقمي وتوسيع نطاق الرقابة الذكية، بهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقديم خدمات حضرية عالية الجودة، تسهم في تحسين جودة الحياة في مدينة جدة.