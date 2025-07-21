شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مليون ريال في 4 أعوام.. المزاد الدولي يجمع صقاري العالم في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصبح المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور وجهة سنوية بارزة في عالم الصقارة، ويحظى باهتمام واسع من مزارع الإنتاج والصقارين داخل المملكة وخارجها، ويجسد التزام المملكة بالحفاظ على موروثها الثقافي، وتطوير هذا المجال الذي يستقطب استثمارات نوعية عاما تلو الآخر.

وفي إطار هذا التوجه يسعى نادي الصقور السعودي من خلال المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور إلى استقطاب نخبة سلالات الصقور من مختلف أنحاء العالم، بما يُعزز مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميا لهذا المجال، إذ رسّخ المزاد مكانته كونه وجهة دولية موثوقة وآمنة تجمع الصقارين ومزارع إنتاج الصقور من داخل المملكة وخارجها، موفرًا التسهيلات كافة بأفضل المعايير، إذ تعرض الصقور ضمن أجنحة المزارع المشاركة.

إلى جانب مزاد مباشر يشهد تنافسًا حيًا وسريعًا بحضور صقارين ومزارع إنتاج من مختلف دول العالم، وتنقل فعالياته عبر القنوات التليفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ليمنح المشاركين والجمهور تجربة تواكب التحولات الرقمية، وتوسع دائرة الوصول للمشاهد في المنصات كافة.

أكبر مزاد رسمي للصقور

وخلال السنوات الماضية، أثبت المزاد قدرته على النمو والتحول إلى أكبر مزاد رسمي للصقور المنتجة، ورافد اقتصادي، إلى جانب كونه وجهة رئيسية لهواة الصقارة في العالم، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الوطني.



ففي نسخة المزاد لعام 2024، الذي استمر 20 يومًا في مقر النادي بملهم، سجل المزاد مبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال، بيع خلالها 872 صقرًا، بمشاركة 56 مزرعة إنتاج رائدة من 19 دولة.

كما شهد المزاد بيع أغلى صقر من مزارع إنتاج عالمية من نوع مثلوث جير فرخ (ألترا وايت) من مزرعة باسيفيك نورث ويست للصقور بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 400 ألف ريال.

أما نسخة عام 2023، فقد حقق المزاد نموًا بنسبة تفوق 218% مقارنة بالعام الذي سبقه، وبيع 642 صقرًا بإجمالي مبيعات تجاوز 8 ملايين ريال، وسط مشاركة 39 مزرعة من 16 دولة أبرزها الولايات المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، وبريطانيا، والنمسا، بالإضافة إلى المزارع المحلية.



مبيعات 10 ملايين ريال

وفي أول نسختين من المزاد تجاوزت المبيعات حاجز 10 ملايين ريال مقابل بيع أكثر من 800 صقر، ما يعكس حجم التوسع الذي يشهده المزاد، ويُعزز مكانته بوصفه أكبر وجهة متخصصة في بيع الصقور عالميًا، ووجهة استثمارية متنامية في هذا القطاع.

ويعكس المزاد التزام نادي الصقور السعودي بتنمية سُلالات الصقور واستقطابها، وجهوده على ترسيخ ثقافة الصقارة ضمن إطار احترافي وتنموي، إذ تحول المزاد إلى واجهة اقتصادية وثقافية وحضارية تمثِل هوية المملكة العربية السعودية وتاريخها، تستقطب نُخبة الصقارين والمستثمرين في هذا المجال من مختلف دول العالم.

وبهذا الدور المتكامل، يُسهم النادي في إعادة رسم ملامح قطاع الصقارة على المستوى الدولي، برؤية سعودية حديثة تمزج بين الأصالة والتطوير، وتدفع بموروث الصقارة نحو آفاق اقتصادية وثقافية أوسع.

