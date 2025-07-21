شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات متنوعة وتقنيات حديثة عبر منصة "التنقل الموحدة" بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

تحسين تجربة ضيف الرحمن

خدمات متطورة بتقنيات

الدمام - شريف احمد - أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للمعتمرين والمصلين إمكانية حجز العربات مسبقًا عبر منصة "التنقل الموحّدة" بنسختها المحدثة التي تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الحجز.ويمكن للمستفيدين اختيار وسيلة التنقل التي تناسبهم، سواءً عربات الجولف، العربات اليدوية المدفوعة، أو العربات المجانية، مع تحديد الوجهة، والتاريخ، والوقت المناسبين.إضافة إلى الدفع الإلكتروني والدعم الفني المتكامل؛ لضمان تجربة سلسة.وأوضحت الهيئة أن النسخة المحدثة من المنصة تتميز بواجهة جديدة لتحسين تجربة ضيف الرحمن، وتشمل الدخول الموحد من خلال "نفاذ" والدفع الإلكتروني المرن عبر (Apple Pay).وبينت أن المنصة تقدم بـ (7) لغات عالمية، كما يعمل دليل الإرشاد المكاني على إيضاح مواقع توزيع العربات الكهربائية واليدوية المطورة واليدوية المجانية والعربات اليدوية.ويمكن للمستفيدين الدخول إلى منصة التنقل الموحدة في نسختها المحدثة عبر الرابط التالي: ( carts.alharamain.gov.sa ).وتواصل الهيئة جهودها في تعزيز تجربة ضيوف الرحمن من خلال حلول ذكية ومتطورة، تضمن لهم أداء مناسكهم بسهولة ويسر، وفق أعلى معايير الجودة والراحة.وذلك تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تقديم خدمات متطورة بتقنياتٍ حديثة لضيوف الرحمن.