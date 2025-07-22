شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية.. رابط الاستعلام - عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (69) للعام الدراسي (1447هـ) بكلية الملك فهد الأمنية.

ولمعرفة نتائج المرشحين للقبول، الدخول للموقع الإلكتروني عبر منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية (www.jobs.sa). كلية الملك فهد الأمنية سبق وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ(55) للعام الدراسي 1447هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج المرشحين للقبول الدخول للموقع الإلكتروني عبر منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية (www.jobs.sa).