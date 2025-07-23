شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة وأتربة مُثارة على مكة المكرمة حتى الثامنة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من أتربة مُثارة على محافظات الليث، والقنفذة، وبحرة "الشعيبة"، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.



يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.

كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبة إنعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

طقس المملكة