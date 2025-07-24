شكرا لقرائتكم خبر عن برج الجوهرة.. المملكة تدشن مصنعًا للأسمنت ومشروعًا عقاريًا في دمشق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم، تدشين مشروعين استثماريين سعوديين بارزين، يأتيان ضمن توجه المملكة لتعزيز إسهاماتها في إعادة إعمار سوريا، وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.وشمل الحدث تدشين أول مصنع للأسمنت الأبيض في دمشق، باستثمارات سعودية تُقدّر بـ 100 مليون ريال سعودي.ويهدف المشروع إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية لقطاع الأسمنت في سوريا، ودعم جهود الإعمار في المرحلة المقبلة.كما جرى تدشين مشروع برج الجوهرة وسط العاصمة، وهو مشروع عقاري متكامل يمتد على مساحة تقارب 25 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية أكثر من 375 مليون ريال سعودي.ويُتوقع أن يُشكّل المشروع علامة معمارية وسياحية متميزة، إذ يضم مجمعًا متكاملًا للأعمال، والضيافة، والتجزئة في موقع استراتيجي بقلب دمشق.وتأتي هذه الاستثمارات في إطار زيارة وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يضم أكثر من 120 رجل أعمال ومستثمرًا، يقوده وزير الاستثمار السعودي م. خالد بن عبدالعزيز الفالح، ويهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في السوق السورية، وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في مجالات متعددة تشمل الصناعة والعقارات والبنية التحتية