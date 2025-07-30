أخبار من السعودية.. عاجل: التجارة تستدعي أطقم أكواب زجاجية للأطفال لاحتمالية انكسارها من الداخل

أخبار متعلقة

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 02:52 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة أنها قامت باستدعاء 96 "أطقم أكواب زجاجية للأطفال" "فيلروي آند بوخ - Villeroy & Boch"وذلك احتمالية انكسار الكوب الزجاجي عند الضغط عليه من الداخل، حيث قد يؤدي إلى خطر إصابة الطفل بجروح.وشددت الوزارة إلى الدعوة بالتوقف التوقف الفوري عن استخدام المنتج المشمول والتواصل مع الشركة لإعادة المنتج واسترداد مبلغ الشراء.