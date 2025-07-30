الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. عاجل: التجارة تستدعي أطقم أكواب زجاجية للأطفال لاحتمالية انكسارها من الداخل

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 02:52 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة أنها قامت باستدعاء 96 "أطقم أكواب زجاجية للأطفال" "فيلروي آند بوخ - Villeroy & Boch" وذلك احتمالية انكسار الكوب الزجاجي عند الضغط عليه من الداخل، حيث قد يؤدي إلى خطر إصابة الطفل بجروح.
وشددت الوزارة إلى الدعوة بالتوقف التوقف الفوري عن استخدام المنتج المشمول والتواصل مع الشركة لإعادة المنتج واسترداد مبلغ الشراء.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

