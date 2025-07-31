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أخبار من السعودية.. جامعة الحدود الشمالية تفتح القبول في 15 برنامج ماجستير.. الشروط

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  • أخبار من السعودية.. جامعة الحدود الشمالية تفتح القبول في 15 برنامج ماجستير.. الشروط 1/2
  • أخبار من السعودية.. جامعة الحدود الشمالية تفتح القبول في 15 برنامج ماجستير.. الشروط 2/2

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلة في إدارة الدراسات العليا، عن فتح باب القبول الإلحاقي في عدد من برامج الماجستير للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447 هـ.
ويأتي ابتداءً من يوم الأحد 3 أغسطس 2025 وحتى يوم الخميس 7 أغسطس 2025م.

برامج الماجستير في جامعة الحدود الشمالية

وتشمل البرامج المتاحة 15 تخصصًا في مجالات متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، منها: اقتصاديات الصحة التنفيذي، والهندسة المدنية.

بالإضافة إلى مجالات، المختبرات الطبية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والإحصاء التطبيقي، والسلامة المهنية، والأدب الإنجليزي.
ودعت الجامعة الراغبين إلى الاطلاع على الشروط والتفاصيل عبر بوابة القبول بموقع الجامعة الإلكتروني.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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