أخبار من السعودية.. جراحة نوعية تعيد الحركة لشاب يعاني من تشوه حاد في الساقين بمكة

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:47 صباحاً كتب شريف احمد - تمكن فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إجراء عملية جراحية دقيقة لتعديل تشوه شديد في الساقين لمريض في العشرينات من عمره، كان يعاني منه منذ الطفولة.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن العملية أجريت بقيادة استشاري جراحة العظام وتعديل التشوهات وتطويل الأطراف الدكتور مشير الزيادي، واستمرت عدة ساعات، واستخدمت خلالها تقنيات حديثة متقدمة لتصحيح محور الساقين، واستعادة الاستقامة الطبيعية والشكل الوظيفي السليم للعظام.





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وأضاف بأن المريض خضع لتقييم دقيق وخطة علاجية متكاملة، نظراً لتعقيد حالته وتأثيرها الكبير على القدرة الحركية وجودة الحياة، كما أن العملية تُعد من العمليات النوعية الدقيقة في مجال جراحة العظام، نظراً لأن التشوه كان من النوع الشديد والمزمن، وقد تطلب تخطيطاً دقيقاً ثلاثي الأبعاد وتنفيذاً عالي الدقة للوصول إلى أفضل النتائج.

وبين أن المريض غادر غرفة العمليات بحالة مستقرة، وبدأ برنامجاً متخصصاً في العلاج الطبيعي والتأهيلي، وسط توقعات بتحسن كبير في قدرته على الحركة خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا النجاح تأكيداً على ما يشهده تجمع مكة المكرمة الصحي ومدينة الملك عبدالله الطبية من تطور لافت في تقديم الخدمات التخصصية الدقيقة، بوجود كفاءات طبية وطنية قادرة على التعامل مع أكثر الحالات تعقيدًا