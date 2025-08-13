شكرا لقرائتكم خبر «الإيسيسكو» تطلق مشروعا إقليميا في آسيا لمتعلمي اللغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية أمس، في كل من إندونيسيا وماليزيا وكمبوديا، المشروع الإقليمي «الانغماس اللغوي لمتعلمي اللغة العربية في جنوبي شرق آسيا»، الموجه لفائدة طلاب المرحلة المتوسطة، يستمر لشهرين.

وأوضح بيان للمنظمة أن المشروع يهدف إلى إنشاء بيئة تعليمية محفزة ملهمة للمتعلمين، وتيسير اكتساب المهارات اللغوية بتوفير تجارب تعلم واقعية عبر التواصل مباشرة مع المتحدثين الأصليين، إضافة إلى مد جسور الاتصال الثقافي والحضاري بين المتعلمين ودولهم عبر اللغة العربية وثقافتها وحضارتها.

وأشار البيان إلى أن المشروع يدخل في إطار نشر اللغة العربية وتعزيز حضورها عالميا من خلال مشاريع عدة نفذتها وتنفذها لتطوير قدرات المتعلمين اللغوية عبر إيجاد بيئة ناطقة بالعربية يتفاعل فيها المتعلم مع اللغة.