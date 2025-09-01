شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار غامض يروع سفينة إسرائيلية قبالة سواحل السعودية.. فهل تصاعد الحوثيون هجومهم ؟ والان مع التفاصيل

شهدت المياه قبالة سواحل ينبع السعودية حادثًا مثيرًا للقلق، حيث أبلغت منظمتان بحريتان بريطانيتان عن انفجار قوي بالقرب من سفينة شحن إسرائيلية.



أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة، التي تحمل علم ليبيريا وتعود ملكيتها لإسرائيل، سمعت دوي انفجار بعد سقوط جسم مجهول بالقرب منها، ما يثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن الهجوم الغامض.



يأتي هذا الحادث بعد أيام من إعلان الحوثيين مقتل قيادات بارزة لهم في غارة إسرائيلية على صنعاء، أعقبها تهديد مباشر من زعيمهم، عبد الملك الحوثي، بتصعيد العمليات العسكرية ضد إسرائيل.



ورغم أن الحوثيين يشنون هجمات مستمرة على مواقع إسرائيلية منذ نوفمبر 2023، لم يصدر عنهم أي تعليق رسمي بخصوص حادثة اليوم، ما يترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات حول ارتباطهم المحتمل بالواقعة.