“يويفا” يرفع شعار “أوقفوا القتل” تضامنًا مع غزة في مباراة السوبر الأوروبي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - “يويفا” يرفع شعار “أوقفوا القتل” دعمًا لغزة في مباراة السوبر الأوروبي

وجّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” رسالة إنسانية مؤثرة بشأن الحرب في غزة، قبل انطلاق مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام على ملعب فريولي بمدينة أوديني الإيطالية.

في لفتة تضامنية مع الأطفال والمدنيين المتضررين من النزاعات، وُضع شعار خاص حمل عبارة: “أوقفوا قتل الأطفال.. أوقفوا قتل المدنيين” على أرض الملعب قبل صافرة البداية.

هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج لدعم الأطفال المتضررين من الحروب حول العالم، الذي أعلنه “يويفا” اليوم بالتعاون مع ثلاث جمعيات خيرية تقدّم مساعدات إنسانية لأطفال غزة الذين يواجهون ظروفًا مأساوية جراء الحرب الإسرائيلية.

باريس سان جيرمان يشارك في مباراة كأس السوبر الأوروبي 2025 بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، بينما يشارك توتنهام بصفته بطل الدوري الأوروبي، محققًا أول لقب له منذ 17 عامًا.