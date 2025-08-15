انت الان تتابع في إرسالية "لحوم مجمدة".. "زاتكا" تُحبط تهريب كوكايين بميناء جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 أغسطس 2025, 10:34 صباحاً

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب 28.9 كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدر، بعد أن عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية لحوم مجمدة واردة إلى المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم "زاتكا" حمود الحربي أن الإرسالية خضعت للإجراءات الجمركية المعتادة، وأثناء الكشف عليها باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية، تم العثور على الكمية المضبوطة من الكوكايين داخل الإرسالية. وأكد "الحربي" أن الهيئة تواصل تعزيز الرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية، وتقف بالمرصاد لمحاولات تهريب الممنوعات، تنفيذًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى حماية المجتمع وتعزيز أمنه. ودعا "زاتكا" الجميع إلى المساهمة في مكافحة التهريب عبر الإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة على الرقم (1910)، أو البريد الإلكتروني ([[email protected]](mailto:[email protected]))، أو عبر الرقم الدولي (009661910)، مؤكدة أنها تتعامل مع البلاغات بسرية تامة، وتمنح مكافآت مالية للمُبلغين حال ثبوت صحة المعلومات.

