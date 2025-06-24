الامارات | 6 ملايين دولار إضافية للأندية العربية قابلة للزيادة في المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودعت ثلاثة فرق عربية كأس العالم للأندية بخروج الأهلي المصري من دور المجموعات، ليلتحق بناديي العين والوداد البيضاوي المغربي، بينما يمتلك ناديي الهلال السعودي والترجي التونسي فرصة التأهل إلى دور الـ 16.

وحصدت الأندية العربية 6 ملايين دولار إضافية خلال مشاركتها في دور المجموعات، ستكون قابلة للزيادة مع نهاية دور المجموعات، حيث حصل كل فريق على 9.5 ملايين دولار كمبلغ ثابت نظير المشاركة في الحدث العالمي.

وحصلت أندية الترجي التونسي والهلال السعودي والأهلي المصري على 6 ملايين دولار، بواقع مليونان لكل فريق، بينما لم يحصل ناديي العين والوداد على أي مكاسب مادية، قبل مباراتهما في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة.

وحقق الترجي التونسي أول فوز عربي بالبطولة، بعد تغلبه على لوس أنجلوس الأميركي بهدف دون رد، ليحصد 2 مليون دولار، بينما يستطيع زيادة حصيلته المادية وفقاً لنتيجته أمام تشيلسي الإنجليزي في الجولة الثالثة، وفي حال تأهله إلى ثمن النهائي.

من جهته تعادل الهلال السعودي في مباراتين، الأولى أمام ريال مدريد بهدف لكل فريق في الجولة الأولى، ومن دون أهداف مع ريد بول سالزبورغ النمساوي ليحصل على مليونين دولار أيضاً (مليون لكل تعادل)، إذ يمتلك «الأزرق» فرصة تاريخية عندما يلتقي مع باتشوكا المكسيكي في الجولة الثالثة، حيث إنه في حال فوزه سيحصل على مكاسب مادية ضخمة أبرزها 2 مليون إضافية، إلى جانب مبالغ إضافية مع تأهله إلى دور الـ 16، ستتضاعف مع كل مرحلة يصل إليها.

أما الأهلي المصري أنهى مشواره في البطولة بحصوله على مليونين دولار بعدما تعادل في افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي الأميركي من دون أهداف، ومع بورتو البرتغالي بأربعة أهداف لكل فريق، بينما خسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

وأخيراً يتنافس العين مع الوداد المغربي على مليونين دولار سيحصل عليهما الفائز في مباراتهما غداً في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة، بعدما خسر «الزعيم» أمام يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف دون رد، ومن مانشستر سيتي بستة أهداف دون رد، وتكرر الأمر نفسه بالنسبة إلى الفريق المغربي الذي خسر من «السيتي» بهدفين دون رد، وأمام «اليوفي» بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما سيحصل كل فريق على مليون دولار فقط في حال انتهاء المباراة بالتعادل، وتبلغ حصيلة كل فريق الإجمالية من المشاركة في البطولة 10.5 ملايين دولار.

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الحصيلة المادية للأندية العربية في المونديال حتى الآن

-الهلال السعودي: 9.5 ملايين دولار + 2 مليون

- الأهلي المصري: 9.5 ملايين دولار + 2 مليون

-الترجي التونسي: 9.5 ملايين دولار + 2 مليون

- العين الإماراتي: 9.5 ملايين دولار + 000

- الوداد المغربي: 9.5 ملايين دولار + 000