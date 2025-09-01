شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تدخل قاعة حفل في السعودية بــ”تشيرت” ريال مدريد

عرضت فنانة سودانية, نفسها لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنانة هاجر سنار, لحظة وصولها مع مرافقيها إحدى قاعات الأفراح بالمملكة العربية السعودية. المطربة أثارت الجدل بعد ظهورها وهي ترتدي “تشيرت” فريق ريال مدريد الإسباني, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (شكلها صحت من النوم واتحركت على الصالة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

