الامارات | ماذا قال مدرب العين بعد الفوز على الوداد المغربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّط مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، الضوء على مشكلة فقدان التركيز الذهني لدى لاعبيه في الدقائق الأولى من المباريات، وذلك عقب الفوز الذي حققه فريقه على الوداد المغربي 2-1 في ختام مشاركة "الزعيم" في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وقال إيفيتش في تصريحات صحافية عقب نهاية المواجهة: "في المباراتين السابقتين تلقينا أهدافنا في الدقائق الأولى، واليوم حدث الأمر نفسه، لقد تلقينا هدفاً ولكننا أظهرنا ردة فعل إيجابية".

وأشار المدرب إلى أن فريقه استطاع تجاوز هذه العقبة الذهنية من خلال الإيمان بالقدرة على العودة وتحقيق الفوز، مضيفاً: "لقد صنعنا فرصاً في الشوط وآمنا بحظوظنا وفزنا".

وأشاد إيفيتش بأداء فريقه رغم صعوبة الظروف المناخية، قائلاً: "نجحنا بإنهاء البطولة بانتصار وأدينا ما علينا وأفضل ما لدينا رغم أن درجة الحرارة صعبة والجو حار جداً".

وفي ما يتعلق بتنظيم البطولة، عبّر المدرب عن إعجابه بالتنظيم العام، مع إبداء ملاحظة واحدة تتعلق بالأجواء الجوية، حيث قال: "لتنظيم رائع وكل شيء جيد، إلا درجة الحرارة في معظم الملاعب، وهو أمر على كل الفرق ولم يكن ضدنا فقط".