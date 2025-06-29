الامارات | 6 أرقام تاريخية في «مجموعات» مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد دوري المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أميركا تسجيل ستة أرقام قياسية في تاريخ الحدث الكبير منذ انطلاقه في عام 2000، أبرزها ظهور أول شقيقين مع فريقين مختلفين في بطولة واحدة، هما الإنجليزيان جود وجوب بيلينغهام، وحضور أصغر لاعب في البطولة، لاعب وسط أوراوا ريد دايموندز الياباني تاكشي وادا (16 ربيعاً)، وتسجيل حارس فريق فلومينينسي فابيو لوبيز أطول مشاركتين في بطولات الاتحاد الدولي «فيفا» بـ28 سنة، وتحقيق بايرن ميونيخ الألماني أكبر فوز في تاريخ البطولة، جاء على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة (10-0)، كما سجل «العرس العالمي» بنظامه الجديد حضوراً جماهيرياً قياسياً بلغ 1.6 مليون متفرج.

«الإمارات اليوم» ترصد، وفقاً للإحصاءات الرسمية لموقع الاتحاد الدولي «فيفا»، الأرقام القياسية الستة التي تحطمت على أعتاب دوري مجموعات نسخة 2025، وذلك على النحو التالي:

1- الشقيقان بيلينغهام

دخل الشقيقان جود وجوب بيلينغهام صفحات المجد كأول شقيقين يسجلان في النسخة نفسها، ليؤكد الثنائي الإنجليزي الشاب أن كرة القدم تجري في عروق عائلة لا تعرف حدوداً للطموح.

وقاد نجم ريال مدريد جود، وشقيقه لاعب بوروسيا دورتموند جوب، فريقهما لانتصارين مهمين، إذ سجل جوب هدفه الأول بقميص بروسيا في مرمى صنداونز (4-3)، وهزّ جود شباك باتشوكا المكسيكي (3-1).

2- أصغر لاعب في تاريخ البطولة

حفلت البطولة بمواهب مواهب شابة لم تتجاوز 16 ربيعاً، أبرزهم لاعب أوراوا ريد الياباني تاكشي وادا الذي أكمل قبل انطلاقة البطولة عامه الـ16، ليسجل اسمه كأصغر لاعب يسجل حضوره في تاريخ كأس العالم للأندية، متخطياً بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسترالي دانييل أليسي (17 عاماً و113 يوماً) مع وسترن سيدني الأسترالي في نسخة 2014، إضافة إلى النيوزلندي سيتب أوكيتش (17 عاماً و263 يوماً) مع أوكلاند سيتي في نسخة 2023.

3- الانتصار الأكبر

دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه، بتحقيقه الانتصار الأكبر في تاريخ كأس العالم للأندية، بفوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10-0)، ضمن المجموعة الثالثة. وحطّم بايرن ميونيخ الرقم القياسي السابق، المسجل باسم الهلال السعودي، الذي سبق له الفوز بنتيجة (6-1) على الجزيرة الإماراتي في ثاني أدوار نسخة عام 2021، وفوز الترجي التونسي على السد القطري (6-2) في مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس في نسخة 2019.

4- أطول فترة مشاركة

نجح حارس فريق فلومينينسي فابيو لوبيز، من بوابة كأس العالم للأندية 2025، بتمديد رقمه القياسي لأطول فترة مشاركتين في البطولات المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، البالغة 28 عاماً، إذ سبق لابن 44 ربيعاً تمثيل منتخب البرازيل في كأس العالم تحت 17 عاماً في نسخة 1997، بجانب الأسطورة رونالدينيو.

وقاد فابيو فريقه للتأهل إلى الدور 16 في «مونديال» أميركا الحالي، بحلول فلومينينسي وصيفاً في مجموعته السابعة، خلف دورتموند المتصدر.

5- حضور جماهيري

سجّلت مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 أرقاماً قياسية على المستويين الجماهيري والفني، حيث بلغ إجمالي الحضور الجماهيري مليوناً و678 ألفاً و819 متفرجاً في 48 مباراة، بمتوسط حضور بلغ 34 ألفاً و746 متفرجاً لكل مباراة، ما يعكس الإقبال الكبير على هذه النسخة الموسعة من البطولة، التي تُعد الأكبر في تاريخ بطولات الأندية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

6- البرازيل الأفضل تمثيلاً

من بين الأندية الـ16 المتأهلة لدور الـ16، كانت البرازيل الأفضل تمثيلاً بأربعة أندية، فيما بلغ عدد اللاعبين البرازيليين في مرحلة خروج المغلوب 117 لاعباً بمختلف الأندية، بمن فيهم المحترفون في أندية أوروبية وآسيوية، تلتها إيطاليا بـ35 لاعباً، ثم ألمانيا بـ34 لاعباً، بينما توزّع بقية اللاعبين على 49 جنسية أخرى.