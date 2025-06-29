الامارات | نادي الحمرية جاهز لانطلاق "عطلتنا غير"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الحمرية، إكتمال التحضيرات، لانطلاقة فعاليات صيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير"، الذي ينظمنه النادي تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، وينطلق غداً الإثنين ويستمر حتى 31 يوليو المقبل.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية حميد الشامسي: "فعاليات "عطلتنا غير" يجسد على أرض الواقع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في رعاية أبنائه".

وثمن رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، ثقة أولياء الأمور، ومبادراتهم في تسجيل أبنائهم في البرنامج الصيفي، مثمناً في الوقت ذاته جهد اللجنة المنظمة والجهات الراعية، وكافة الشركاء الداعمين للحدث الممتد على مدار خمس أسابيع، تزخر بالعديد من البرامج المتنوعة التي تجمع بين الترفيه، والتثقيف، والرياضة، بما يوفر للمشاركين تجربة صيفية مثمرة.