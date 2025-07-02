الامارات | إينزاغي: الفوز على السيتي فرحة للهلال والسعودية والجمهور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى الإيطالي سيموني إينزاغي فوز فريقه الهلال السعودي الملحمي على مانشستر سيتي الإنجليزي (4-3) بعد التمديد، إثر التعادل (2-2) في الوقت الأصلي (فجر يوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات) إلى اللاعبين والجهاز الفني، قائلاً: «لم أنجز هذا وحدي».

وأقصى الهلال الذي فاجأ ريال مدريد الإسباني بالتعادل معه (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات، وتأهل وصيفاً بعد تعادله مع سالزبورغ النمساوي، وفوزه على باتشوكا المكسيكي، سيتي متصدر المجموعة السابعة من ثمن النهائي.

وضرب الفريق السعودي موعداً مع فلومينينسي البرازيلي في الرابع من يوليو على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو.

وسجل للهلال كلّ من البرازيليين ماركوس ليوناردو (46 و112) ومالكوم (52) والسنغالي كاليدو كوليبالي (94)، ولسيتي كلّ من البرتغالي برناردو سيلفا (9) والنرويجي إرلينغ هالاند (55) والبديل فيل فودن (104).

وهنّأ إينزاغي الذي بدأ عمله مع الهلال في الرابع من يونيو، فريقه على هذا الأداء الرائع، وقال: «لقد أبلوا بلاء حسناً، انتصرنا على فريق قوي جداً، يستحقون هذا الفوز، قاتلوا على كل كرة حتى الرمق الأخير، إنها فرحة للهلال والسعودية والجمهور».

وأبدى الإيطالي رضاه عمّا قدمه لاعبوه طوال المباراة المرهقة، قائلاً: «نحن نعمل منذ أسابيع وهم ملتزمون وأنا كمدرب أشعر بالرضا عن أدائهم».

وتابع: «لم أنجز هذا وحدي، يرافقني طاقم عمل معي منذ 10 سنوات، ساعدوني في تحضير الفريق على المستويين التكتيكي والبدني، يستحق فريقي الكثير من المديح والشكر».

وحقق إينزاغي فوزه الأول على نظيره الإسباني بيب غوارديولا في ثالث مواجهة بينهما، بعدما خسر أمامه مرة، وتعادلا في مباراة أخرى.

وعلّق على الأمر، قائلاً: «غوارديولا هو أفضل مدرب في العالم، لكننا قدمنا أفضل ما لدينا، ونستحق هذه النتيجة».

وأضاف: «بعد نهاية المباراة كنا نحتفل وجاء غوارديولا وصافحني وهنأني على الفوز، نحن نحترم بعضنا بعضاً، وبطبيعة الحال، الإطراء دائماً يسعدني»، وكان الهلال دخل المباراة بغياب عدد من اللاعبين، على رأسهم القائد سالم الدوسري بسبب الإصابات، وبدا على لاعبيه الإرهاق في مواجهة السيتي.

وقال عن المواجهة المقبلة مع فلومينينسي: «سنحاول أن نسترد طاقتنا وقوتنا خلال الأيام الثلاثة المقبلة، نتمنى أن يرافقنا اللاعبون إلى ربع النهائي بأفضل حالاتهم».

وأردف: «بعد المباراة الرابعة في 14 يوماً نشعر بالتعب والإرهاق، فقدنا بعض اللاعبين للأسف، لكن لدينا الرغبة في اللعب ونلمس ذلك لدى جميع اللاعبين، بعضهم غيّروا أدوارهم وكان عليهم أن يتأقلموا».

وتابع: «نعرف أن هناك فريقاً قوياً سنواجهه، وقدّم أداء ممتازاً (أمام إنتر)، لكن الليلة علينا الاحتفال، لأن الفوز على مانشستر سيتي ليس أمراً سهلاً».

ووجّه الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الشكر إلى فريقه على الرغم من الخروج من ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، مشيراً إلى أنه «حان وقت الراحة» بعد موسم طويل.

وبدا أن سيتي في طريقه إلى تأهل متوقع لربع النهائي بعد تقدمه عبر البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة التاسعة، لكنه تأخر بالنتيجة ثلاث مرات بعد أداء كبير من لاعبي الهلال.

وهذه أول خسارة يتلقاها غوارديولا في مونديال الأندية بعد 11 انتصاراً بقيادة سيتي، وبايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة الإسباني.

وقال في المؤتمر الصحافي: «إنها خسارة مؤسفة، كنا في وضع جيد جداً، ولا أستطيع إلا أن أشكر الجهاز الفني بما فيه الكفاية على طريقة تدريبهم وتحضيراتهم، لقد قدموا كل ما لديهم».

وأضاف: «لديّ شعور بأن الفريق يسير بشكل جيد، لكننا نعود الآن إلى الديار، وحان وقت الراحة وتجديد الذهن قبل العودة في الموسم المقبل».

وسيأخذ لاعبو النادي وجهازه الفني قسطاً من الراحة قبل العودة إلى التحضير استعداداً لموسم 2025-2026، وذلك إثر موسم مخيّب خرج فيه الفريق من دون ألقاب.

وعلّق غوارديولا على المباراة المرهقة قائلاً: «في هذه المرحلة، جميع المباريات تكون صعبة»، وأضاف: «سمحنا لهم بصناعة الهجمات المرتدة، لكننا بدورنا خلقنا العديد من الفرص، وبشكل عام كنا جيدين».

وتابع الإسباني: «قمنا بالكثير من المحاولات، لكن (الحارس المغربي ياسين بونو) تصدى لها بشكل مذهل، لا يوجد ما يمكن قوله أكثر من ذلك».

وبالنظر إلى التحديات المقبلة، أشار غوارديولا إلى وجود مؤشرات إيجابية خلال المباريات الأربع التي خاضها الفريق في هذه النسخة الجديدة من المسابقة، وقال: «رأيت أشياء جيدة كثيرة لم أرَ مثلها في السابق، خصوصاً من ناحية الروح والعلاقات بين اللاعبين والجهاز الفني».

وأضاف: «شعرت أننا كنا سعداء هنا والحصص التدريبية كانت جيدة جداً، لكن المستوى في هذه المسابقة مرتفع للغاية».

. غوارديولا تلقى أول خسارة في مونديال الأندية بعد 11 انتصاراً.