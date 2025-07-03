الامارات | ليفربول لبايرن ميونيخ: دياز ليس للبيع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عرضاً من بايرن ميونيخ الألماني للتخلي عن مهاجمه الدولي الكولومبي لويس دياز، وذلك وفق ما أفادت تقارير إعلامية أمس.

وكشفت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية أن ليفربول أعلم بايرن بعدم رغبته في التخلي عن الكولومبي البالغ 28 عاماً، مكرراً ما قاله لبرشلونة قبل أيام.

وأشارت تقارير ألمانية إلى أن ليفربول أقفل الباب تماماً أمام بايرن، وقال له إن اللاعب ليس للبيع.