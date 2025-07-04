الامارات | ريال مدريد.. الأكثر حصداً للأرباح في مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فريق ريال مدريد، قائمة أكثر الأندية حصداً للإيرادات المالية ضمن فرق الأندية الثمانية التي حجزت مقعدها في الدور ربع النهائي ضمن بطولة «كأس العالم للأندية 2025» المقامة حالياً في أميركا حتى 14 يوليو الجاري.

وأُسدل الستار على منافسات الدور الـ16، بعد تأهل بروسيا دورتموند الألماني، بجانب ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني، وتشيلسي الإنجليزي، وبالميراس وفلومينينسي البرازيليين، والهلال السعودي.

وأكدت صحيفة «ماركا الإسبانية»، تفوق فريق «ريال مدريد» من حيث الأعلى دخلاً بين الفرق المتأهلة، بإيرادات بلغت حتى الآن 61.5 مليون دولار، بفضل نتائجه القوية، والعوائد التسويقية المتنامية، يليه بايرن ميونيخ الألماني بإيرادات قدرها 58.2 مليون دولار، متبوعاً بفريق باريس سان جيرمان بإجمالي إيرادات بلغت 55.9 مليون دولار.