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بطولة إيطاليا: يوفنتوس يخطف توقيع جوناثان ديفيد

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بطولة إيطاليا: يوفنتوس يخطف توقيع جوناثان ديفيد

الرياص - اسماء السيد - روما : تعاقد يوفنتوس الايطالي رسميا مع المهاجم الدولي الكندي جوناثان ديفيد قادما من ليل الفرنسي حيث قضى معه المواسم الخمسة الماضية.

وقال نادي السيدة العجوز في بيانه الرسمي "جوناثان ديفيد أصبح رسميا لاعبا في يوفنتوس! وقّع المهاجم الكندي البالغ من العمر 25 عاما عقدا لمدة خمس سنوات مع النادي، حتى 30 يونيو (حزيران) 2030".

سجل ديفيد 109 أهداف مع ليل في 232 مباراة في جميع المسابقات. 

لعب سابقا ايضا في خنت البلجيكي (2018 2020)، وترك بصمته على الساحة الأوروبية هذا الموسم، مساهما في بعض الانتصارات اللافتة للنادي الفرنسي في ومنها على (1 0) وأتلتيكو مدريد الاسبانيين (2 1).

ويعد ديفيد أول صفقة يبرمها يوفنتوس منذ تولي الفرنسي داميان كومولي منصب المدير العام الشهر الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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