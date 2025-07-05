الامارات | سان جرمان يصطدم بطموح بايرن.. ولقاء متجدد بين ريال مدريد ودورتموند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصطدم باريس سان جرمان الفرنسي (بطل أوروبا)، بطموحات بايرن ميونيخ الألماني، اليوم، في ربع نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، في سعيه إلى إكمال موسم تاريخي، في حين يتجدد اللقاء الأوروبي بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، يجد باريس سان جرمان نفسه أمام أقوى امتحاناته في مونديال الأندية حتى الآن، مع أنه سقط بشكل مفاجئ أمام بوتافوغو البرازيلي (0-1) في دور المجموعات.

نادي العاصمة حقق الفوز برباعية نظيفة مرتين، الأولى على أتلتيكو مدريد الإسباني، والثانية على إنتر ميامي الأميركي، فيما أسقط سياتل ساندورز الأميركي بثنائية نظيفة أيضاً، وواصل التكشير عن أنيابه في موسم تاريخي حقق فيه ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

لكن سان جرمان لم يظهر بعد بـ«فورمته» الكاملة، إذ افتقد مهاجمه الأبرز الدولي عثمان دبيميليه في المباريات الثلاث الأولى، وأعطاه المدرب الإسباني لويس إنريكي فرصة نصف ساعة أمام إنتر ميامي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المتوقع أن يعود ديمبيليه إلى التشكيلة الأساسية لسان جرمان بعدما حلّ البرتغالي غونسالو راموش بديلاً عنه من دون أن يقدّم نفسه بقوة.

ويأمل إنريكي أن يقترب من معادلة الأرقام مع بايرن من حيث المواجهات المباشرة، إذ ستكون هذه المباراة الـ15 بينهما تاريخياً، مع تفوق بسيط لبايرن بثمانية انتصارات مقابل ستة انتصارات لسان جرمان.

في الواقع، فاز بايرن في المواجهات الأربع الأخيرة، ومن الممكن أن يصبح أول فريق يحقق خمسة انتصارات متتالية على سان جرمان منذ 15 عاماً.

ويعلم إنريكي أن لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين، لكن بدا في المسابقة أن الأساسيين منهم هم القادرون على قيادة الفريق فعلياً.

في المقابل، تشكل القوة الضاربة في بايرن تهديداً حقيقياً لدفاعات سان جرمان، إذ سجل الفريق البافاري 36 هدفاً في آخر 11 مباراة.

ويُعدّ الإنجليزي هاري كاين المتعطش للألقاب الجماعية بعد فوزه بلقب الدوري الألماني، أخطر اللاعبين على الإطلاق، وقد أظهر ذلك بتسجيله ثلاثة أهداف حتى الآن، علماً بأن بايرن يضم هدّافين آخرين، على غرار جمال موسيالا والفرنسي ميكايل أوليسه، حيث سجل كل واحد منهما ثلاثة أهداف أيضاً.

وفي المباراة الثانية، يتجدد اللقاء بين بطل أوروبا 2024 ريال مدريد ووصيفه بوروسيا دورتموند على ملعب ميتلايف.

ويتصاعد أداء الفريق الإسباني تدريجياً مع مدربه الجديد شابي ألونسو الذي استعاد خدمات المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في انتظار الثنائية التي من الممكن أن يشكلها مع البرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن المنظومة الجديدة التي وضعها مدرب باير ليفركوزن الألماني السابق.

وحقق ريال مدريد الانتصار في 13 من آخر 14 مباراة لعبها في المسابقة (تعادل مرة)، ما يُظهر خطورته وخبرته أمام دورتموند الذي سقط في المواجهات الأربع الأخيرة أمام عملاق مدريد.

تاريخياً، لم يتمكن دورتموند من الفوز على ريال مدريد أبداً خارج ملعبه في ألمانيا، لكنه يطمح أن يفعلها في الولايات المتحدة.

ووصل دورتموند إلى 10 مباريات من دون خسارة في مختلف المسابقات، حقق الفوز في تسع منها، لكنه أظهر هشاشة دفاعية في الكثير من هذه المباريات.

وتكمن خطورة الفريق الفعلية، في المهاجم الغيني سيرهو غيراسي الذي سجل هدفي الفوز على مونتيري المكسيكي (2-1) في ثمن النهائي.

لكن الفريق الألماني الساعي إلى الثأر، سيفتقد إلى جهود الإنجليزي جوبي بيلينغهام، الشقيق الأصغر لجود لاعب ريال مدريد، ما يحرم الجمهور من لقاء كان مرتقباً، وذلك بسبب حصوله على إنذار ثانٍ.