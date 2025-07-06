الامارات | غياب رونالدو وصلاح عن جنازة جوتا وأندريه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهافت لاعبو ليفربول الإنجليزي وزملاء المنتخب البرتغالي للحضور إلى جانب العائلة في الوداع الأخير للمهاجم ديوغو جوتا، وذلك في مراسم جنازة ابن الـ28 الذي قضى وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا، في حادث سير مُروّع ليلة الأربعاء الماضي.

وأقيمت مراسم جنازة مشتركة لجوتا وشقيقه البالغ 25 عاماً، بعد الحادث الذي حصل على الحدود البرتغالية الإسبانية، حين كان اللاعب في طريقه للعودة إلى ليفربول، من أجل بدء الاستعداد للموسم الجديد.

وكان لافتاً غياب قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو عن المراسم، ونجم ليفربول المصري محمد صلاح.