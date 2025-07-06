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الامارات | غياب رونالدو وصلاح عن جنازة جوتا وأندريه

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بورتو - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | غياب رونالدو وصلاح عن جنازة جوتا وأندريه 1/2
  • الامارات | غياب رونالدو وصلاح عن جنازة جوتا وأندريه 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهافت لاعبو الإنجليزي وزملاء المنتخب البرتغالي للحضور إلى جانب العائلة في الوداع الأخير للمهاجم ديوغو جوتا، وذلك في مراسم جنازة ابن الـ28 الذي قضى وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا، في حادث سير مُروّع ليلة الأربعاء الماضي.

وأقيمت مراسم جنازة مشتركة لجوتا وشقيقه البالغ 25 عاماً، بعد الحادث الذي حصل على الحدود البرتغالية الإسبانية، حين كان اللاعب في طريقه للعودة إلى ليفربول، من أجل بدء الاستعداد للموسم الجديد.

وكان لافتاً غياب قائد منتخب البرتغال عن المراسم، ونجم ليفربول المصري محمد صلاح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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