الامارات | سالم خيري حارساً لمرمى «يونايتد إف سي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي «يونايتد إف سي» الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى، تعاقده مع حارس المرمى سالم خيري بعقد يمتد لموسمين، ليُمثّله في الموسم المقبل. وسبق للحارس سالم خيري تمثيل ناديي الجزيرة وحتا في دوري المحترفين والدرجة الأولى.

وقال سالم خيري لـ«الإمارات اليوم»: «يسعدني التعاقد مع فريق (يونايتد إف سي)، وطموحي هو الصعود إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل. أشعر بسعادة كبرى للحفاوة التي لقيتها من رئيس النادي والمسؤولين، وهو ما يمنحني دافعاً وثقة أكبر لتقديم أفضل المستويات الفنية، والحفاظ على تركيز عالٍ، لأكون أحد عناصر نجاح الفريق طوال فترة وجودي معه».