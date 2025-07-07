الامارات | مشاهد درامية ومفاجأة مدوية في ربع نهائي كأس العالم للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، المقامة حالياً في أميركا، أحداثاً درامية ومشاهد إنسانية ومواجهات فنية من العيار الثقيل، أبرزها هدف مقصيّ لا يُنسى من لاعب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كيليان مبابي، العائد من الإصابة، بمرمى بوروسيا دورتموند الألماني، وإصابة مؤلمة لنجم بايرن ميونيخ الألماني جمال موسيالا، والتأهل المثير لباريس سان جرمان الفرنسي، رغم طرد اثنين من لاعبيه أمام الفريق البافاري، فيما ترك الدور ربع النهائي غصّة في قلوب جماهير الهلال السعودي، بعد الوداع الحزين وسط موجة غضب عارمة، بسبب ما رافق مباراة الفريق السعودي من أخطاء تحكيمية أمام فلوميننسي البرازيلي.

وكانت مباريات ربع النهائي قد أسفرت عن فوز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند 3-2، وباريس سان جرمان على بايرن ميونيخ 2-صفر، وتشيلسي على بالميراس 1-صفر، وفلوميننسي على الهلال 2-1.