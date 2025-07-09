الامارات | منتخب الناشئين يخسر ضربة البداية في «خليجي السلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني للناشئين أمام نظيره الكويتي بنتيجة (44-63)، أول من أمس، في افتتاح البطولة الخليجية للمنتخبات (تحت 16 سنة) المقامة في العاصمة البحرينية المنامة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.

كما سجلت البطولة، التي تستمر حتى 12 يوليو الجاري، بصالة «أم الحصم»، فوز المنتخب البحريني على نظيره العماني بفارق 52 نقطة (96-44).

ويخضع المنتخب الوطني، اليوم وغداً، لمرحلة الراحة قبل أن يستكمل بعد غدٍ مواجهاته بلقاء المنتخب السعودي على أن يختتم مشواره في البطولة بلقاء المنتخب العماني.

وتقام البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بعد اعتذار المنتخب القطري عن عدم المشاركة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كأس آسيا، المقررة بمنغوليا في سبتمبر المقبل.