شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مصطفى شلبي بعد اقترابه من البنك الأهلي في صفقة أحمد ربيع والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مصطفى شلبي لاعب وسط نادي الزمالك من الانتقال إلى فريق البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ضمن اتفاق الناديين في صفقة انتقال أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي إلى الزمالك، وعلق مصطفى شلبي عبر حسابه على انستجرام قائلاً: إني عبد الله ولن يضيعني.



مصطفى شلبي

قال مصدر داخل نادي الزمالك أن الثنائي مصطفى شلبي وسيد عبد الله "نيمار" لا يزالان يشاركان في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، رغم الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول انتقالهما إلى البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن الصفقة لم تُحسم رسميًا حتى الآن، وما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين.

ويجيد أحمد ربيع اللعب في 3 مراكز، حيث يمتلك مهارات خط الوسط الهجومي، وقام بهذا الدور خلال مشاركته مع البنك الأهلي فى 3 مباريات، ولعب أيضاً في مركز الجناح الأيمن، بينما شارك بشكل أكبر فى مركز وسط الملعب المدافع خلال 13 مباراة مع فريقه الحالي.

واستقر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، على مدينة الإسكندرية، لاستضافة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم المقبل، بعد انتهاء المرحلة الأولى المقامة حالياً بالقاهرة.

وبدأ فريق الكرة الأول بـ نادي البنك الأهلي، الثلاثاء قبل الماضي، معسكر إعداد الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء راحة الأسبوعين التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الموسم.