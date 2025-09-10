تصفيات مونديال 2026: إنكلترا تحسم عن جدارة مواجهتها الأقوى حتى الآن بقيادة توخل

الرياص - اسماء السيد - بلغراد : حسمت إنكلترا مواجهتها الأقوى حتى الآن بقيادة مدربها الجديد الألماني توماس توخل بفوزها المستحق تماما والكبير على مضيفتها صربيا 5 0 الثلاثاء في منافسات المجموعة الحادية عشرة من تصفيات مونديال 2026، محققة انتصارها الخامس في خمس مباريات.

ولم يقدم الإنكليز أداء مقنعا في أي من مبارياتهم الأربع الأولى في هذه التصفيات وحققوا انتصارات هزيلة، فيما خسروا وديا أمام السنغال 1 3 في حزيران/يونيو.

لكن في اختبارهم السادس بالمجمل بقيادة توخل والأقوى على الإطلاق، قدم "الأسود الثلاثة" أداء مقنعا واستحقوا النقاط الثلاث التي رفعوا بها رصيدهم إلى 15 في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن صربيا التي تلقت هزيمتها الأولى في أربع مباريات وتنازلت عن وصافة المجموعة بفارق نقطة خلف ألبانيا التي تغلبت الثلاثاء على ضيفتها لاتفيا بهدف سجله كريستيان أسلاني من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وقرر توخل بدء اللقاء باشراك لاعب الوسط مورغان رودجرز أساسيا، على غرار انتوني غودرون وثنائي الدفاع فالنتينو ليفرامنتو وإزري كونسا، فيما جلس دان بيرن وماركوس راشفورد وإيبيريتشي إيزي على مقاعد البدلاء وغاب مايلز لويس سكيلي نهائيا عن التشكيلة.

وسيطر الإنكليز على اللقاء في بدايته وسط تكتل دفاعي صربي ما منعهم من تهديد المرمى بشكل فعلي حتى الدقيقة 28 حين حصل هاري كاين على فرصة افتتاح التسجيل لكنه لعب الكرة بجانب القائم الأيمن بتسديدة من مسافة قريبة جدا، قبل أن يتبعه غوردون بتسديدة أرضية من دخل منطقة الجزاء تألق الحارس دجوردجي بيتروفيتش في صدها (29).

وأثمر الضغط الإنكليزي في النهاية عن هدف التقدم الذي سجله كاين بكرة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس (33)، ثم سرعان ما أضاف نوني مادويكي الثاني بتوغل رائع في الجهة اليمنى بعد تمريرة ذكية بالكعب من مورغان رودجرز (35)، مفتتحا بذلك سجله التهديفي مع "الأسود الثلاثة" في المباراة الدولية التاسعة للاعب أرسنال الجديد.

ووجه الإنكليز الضربة القاضية لمضيفيهم في بداية الشوط الثاني حين سدد غوردون الكرة من خارج المنطقة، فصدها الحارس بيتروفيتش لتسقط أمام مارك غويهي الذي تحولت منه عن غير قصد باتجاه القائم الأيمن حيث يتواجد كونسا، ليودعها لاعب أستون فيلا الشباك ويسجل هدفه الدولي الأول في مباراته الرابعة عشرة (52).