بطولة ويمبلدون: أنيسيموفا تقصي سابالينكا لتواجه شفيونتيك في النهائي

الرياص - اسماء السيد - بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) : حققت الأميركية أماندا أنيسيموفا المفاجأة وبلغت النهائي الكبير الأول في مسيرتها، بعدما أقصت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا بالفوز عليها 6 4 و4 6 و6 4 الخميس في نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وتلتقي أنيسيموفا مع البولندية إيغا شفيونتيك الرابعة عالميا والتي بلغت النهائي لأول مرة أيضا في ويمبلدون والسادسة في البطولات الكبرى بعد اكتساحها السويسرية بيليندا بنتشيتش 6 2 و6 0.

وبعدما كان وصولها إلى نصف نهائي بطولة رولان غاروس عام 2019 أفضل انجاز لها في البطولات الكبرى، حققت أنيسيموفا، البالغة 23 عاما والمصنفة 12 عالميا، المفاجأة الكبرى في ويمبلدون وحرمت سابالينكا من خوض النهائي لأول مرة في ملاعب نادي عموم إنكلترا بعد التفوق عليها في مباراة استغرقت ساعتين و37 دقيقة.

وبذلك، ينتهي مشوار سابالينكا في نصف نهائي البطولة الإنكليزية في مشاركاتها الثلاث الأخيرة، بعدما أقصيت من هذا الدور عامي 2021 و2023 على يد التشيكية كارولينا بليتشكوفا والتونسية أنس جابر تواليا.

وفشلت البيلاروسية في بلوغ النهائي الكبير الثالث تواليا هذا الموسم، الرابع تواليا امتدادا من الموسم الماضي، والسابع في مسيرتها المتوجة بثلاثة ألقاب أحرزتها في أستراليا المفتوحة عامي 2023 و2024 وفلاشينغ ميدوز عام 2024.

وبدأت أنيسيموفا تشكل عقدة حقيقية لسابالينكا، إذ تلقت ابنة الـ27 عاما هزيمتها السادسة أمام الأميركية من أصل تسع مواجهات بينهما وفشلت في تكرار نتيجة اللقاء الأخير حين فازت بمجموعتين في الدور الرابع لبطولة رولان غاروس هذا العام، في طريقها إلى النهائي قبل أن تخسر أمام الأميركية الأخرى كوكو غوف، بعدما سقطت قبلها في نهائي أستراليا المفتوحة أمام أميركية أيضا هي ماديسون كيز.

"يبدو كل شيء خياليا"

وقالت أنيسيموفا "يبدو كل شيء خياليا الآن"، مضيفة "تحلم العديد من اللاعبات باللعب على هذا الملعب الرائع. هذه المباراة تشكل امتيازا، والتأهل للنهائي شعور لا يوصف".

وبدأت سابالينكا تعثرها منذ البداية، وفرطت بأربع فرص لكسر ارسال الأميركية في الشوط السابع، لتتقدم الأخيرة 4 3 قبل أن تحصل على فرصتين لكسر ارسال البيلاروسية في الشوط العاشر وحسم المجموعة الاولى في صالحها، لكنها اهدرت الاولى ونجحت في الثانية بعد خطأ مزدوج لمنافستها، فكسبتها 6 4 في 52 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، أطلقت سابالينكا المواجهة من نقطة الصفر بعدما خلقت الفارق في الشوط السابع الذي انتزعته على إرسال منافستها لتتقدم 4 3 و5 3، ثم حصلت على فرص عدة لكسر إرسال الأميركية مرة أخرى في الشوط التاسع وبالتالي حسم المجموعة من دون أن تستثمرها، لكنها أنهته في الشوط التالي على إرسالها 6 4.

وبدأت البيلاروسية المجموعة الثالثة بقوة وحصلت على ثلاث فرص لحسم الشوط الأول على إرسال الأميركية واستغلتها على أكمل وجه، لكنها عادت وتنازلت عن إرسالها في الشوط التالي ثم في الرابع لتتخلف 1 3.

وحصلت سابالينكا على فرصتين لانتزاع الشوط الخامس على إرسال الأميركية والعودة إلى الأجواء، لكنها أهدرتهما ما سمح للأخيرة بالتقدم 4 1 ثم الحصول على فرصة للكسر مجددا في الشوط السادس من دون أن تستثمرها.

ورغم محاولات سابالينكا، تمسكت أنيسيموفا بإرسالها قبل أن تنحني في الشوط التاسع بعدما أهدرت فرصة لحسم اللقاء، ما أعاد الروح لسابالينكا التي قلصت الفارق إلى 4 5، لكن الفوز في النهاية كان من نصيب الأميركية بعدما أنهته 6 4 على إرسال البيلاروسية.

شفيونتيك بسهولة تامة

وفي المباراة الثانية، لم تجد شفيونتيك صعوبة تذكر في حسم مواجهتها مع بنتشيتش 6 2 و6 0 بعد ساعة و12 دقيقة فقط، وذلك في أول لقاء ضد المصنفة 35 عالميا منذ الدور الرابع لبطولة ويمبلدون عام 2023 حين حققت فوزها الثالث على السويسرية في رابع لقاء بينهما.

وعن 28 عاما وبعد عودتها إلى الملاعب في تشرين الأول/أكتوبر إثر غياب لستة أشهر نتيجة انجابها طفلتها بيلا، سينتهي مشوار بنتشيتش عند نصف النهائي للمرة الثانية في البطولات الكبرى، بعد أولى عام 2019 حين خسرت في فلاشينغ ميدوز أمام الكندية بيانكا أندرييسكو.

في المقابل، ستخوض شفيونتيك النهائي الكبير الأول لها منذ إحرازها العام الماضي لقب رولان غاروس للمرة الثالثة تواليا والرابعة في مسيرتها المتوجة أيضا بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2022.

وبدت شفيونتيك مسيطرة تماما على مواجهتها مع بنتشيتش حيث تقدمت 3 0 في المجموعة الأولى التي كسرت فيها إرسال منافستها مرتين من أصل فرصتين أتيحتا لها، لتنهيها بسهولة تامة قبل أن تضرب بشكل أقوى في الثانية التي كسرت فيها إرسال السويسرية ثلاث مرات من أصل ست فرص أتيحت لها.

وتمني البولندية التي لم تذهب سابقا أبعد من ربع النهائي في ويمبلدون (مرة واحدة عام 2023)، النفس بأن تحافظ على سجلها المثالي في المباريات النهائية في الـ"غراند سلام" حيث لم تخسر أيا منها حتى الآن، والعودة إلى منصة التتويج التي غابت عنها تماما منذ رولان غاروس 2024، من خلال الخروج منتصرة السبت من مواجهتها الأولى على الإطلاق مع أنيسيموفا.

ويأتي بلوغ شفيونتيك النهائي في ويمبلدون بعدما وصلت في مشاركتها الماضية إلى النهائي الأول لها على الملاعب العشبية قبل أن تخسر أمام الأميركية جيسيكا بيغولا في دورة باد هامبورغ الألمانية (500 نقطة) في أول نهائي لها على الإطلاق منذ رولان غاروس 2024.