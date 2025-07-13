الامارات | ماريسكا جاهز لمباراة «الشطرنج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب تشلسي إنزو ماريسكا نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم أمام باريس سان جرمان اليوم بأنه «مباراة في الشطرنج»، إذ يستعد النادي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا وعملاق الدوري الفرنسي لمواجهة مرتقبة للغاية.

وفي حديثه للصحافيين في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، أكد ماريسكا الطبيعة الخططية للمباراة التي ستجمع فريقه مع باريس سان جرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وقال ماريسكا: «أنا أعشق الشطرنج، وأرى أوجه تشابه كثيرة بينه وبين كرة القدم. على المستوى الخططي لا أؤمن بحركات الشطرنج خلال المباريات، لكن على المدرب أن يرد عندما يتحرك مدرب آخر.. بالطبع ستكون مباراة شطرنج صعبة ضد لويس إنريكي لكننا سنحاول الاستمتاع بها بكل تأكيد».

وأبدى ماريسكا، الذي قاد تشلسي للنهائي بخليط يجمع بين الصلابة الدفاعية والبراعة الهجومية، إعجابه الشديد بنظيره في سان جرمان.

وأضاف: «بالتأكيد باريس سان جرمان ومدربه لويس إنريكي مرجع ليس لي وحدي بل لكثيرين من عشاق كرة القدم. أعتقد أن لديهم فريقاً رائعاً ومدربهم، إلى جانب بيب غوارديولا، الأفضل في العالم حالياً.. إنه فريق يضم لاعبين رائعين. سيكون تحدياً صعباً ورائعاً، لكن لدينا أسلوبنا الخاص. أظهرنا الطريقة التي نريد أن نؤدي بها».

وشهد فوز تشلسي على فلوميننسي البرازيلي في قبل النهائي تألق اللاعب الجديد جواو بيدرو الذي سجل هدفي الفوز 2-صفر، ومع ذلك ظل ماريسكا متحفظاً بشأن ما إذا كان المهاجم الذي انضم للفريق اللندني مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (81.01 مليون دولار) من برايتون آند هوف ألبيون الأسبوع الماضي، سيشارك من البداية في المباراة النهائية.