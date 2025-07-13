الامارات | منتخب السلة يخسر ضربة البداية أمام قطر في «وليام جونز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض المنتخب الوطني لكرة السلة لخسارة أمام نظيره القطري بنتيجة (74-80)، أمس، في افتتاح منافسات بطولة «وليام جونز» الدولية، بنسختها الـ44 المقامة حالياً في الصين حتى 20 يوليو الجاري.

وجاءت بداية المنتخب قوية، ونجح لاعبو «الأبيض» في فرض الأفضلية على نتيجة الربع الأول بواقع (16-11)، إلا أنه سرعان ما استعاد القطريون زمام المبادرة، ونجحوا في نيل الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث (27-16 و24-15)، وبفارق مريح كان كفيلاً لهم بحسم المباراة لمصلحتهم، رغم نيل المنتخب الأفضلية بنتيجة الربع الرابع والأخيرة بواقع (27-18).

وحرص الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة التونسي منير بن الحبيب، على إشراك جميع لاعبي المنتخب، وتوزيع الأحمال البدنية، في مباراة تألق خلالها كل من صانع الألعاب دي ماركو ديكسون (24 نقطة)، وآسان بوي لاعب شباب الأهلي (12 نقطة).

ويلتقي المنتخب الوطني اليوم نظيره الأسترالي، على أن يتبعه غداً بمواجهة أصحاب الضيافة منتخب (الصين تايبيه أ)، يليه لقاء منتخب ماليزيا، ثم لقاء البحرين 16 الشهر الجاري، متبوعاً بلقاء منتخب اليابان، ثم (الصين تايبيه ب)، والدخول في 19 يوليو مرحلة الراحة، واختتام البطولة في 20 منه بلقاء حامل اللقب فريق (سترونغ غروب) الفلبيني.