الامارات | جياد الإمارات تسجل «بصمة تاريخية» في مهرجان «جولاي كب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت جياد الإمارات حضورها القوي على صعيد موسم السباقات البريطاني، بحصدها إنجازات جديدة، وتسجيل بصمة تاريخية في مهرجان «جولاي كب»، الذي أسدل الستار عنه أول من أمس، وانتزاعها الفوز بـ50% من أشواط المهرجان، الذي امتد ثلاثة أيام على مضمار «نيوماركت» العريق.

وجاء العنوان الأبرز لليوم الافتتاحي بشعار «غودولفين»، إذ نجحت جياد «الشعار الأزرق» الملكي بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، في حصد ثلاثة ألقاب من أصل الأشواط الستة، جاء أقواها مع الجواد «ال كوردوبس» بتحقيقه لقب سباق «برينسيس أوف ويلز ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2»، وجرى في الشوط الرئيس لمسافة 2400 متر، كما حقق «ال كوردوبس» بقيادة الفارس بيوك الانتصار الـ2000 في السباقات البريطانية.

كما حفل اليوم الافتتاحي بتتويج المهرة «كريموسون روز» بلقب الشوط الخامس «بريتش ستاليون ستيكس»، المخصص للمهرات، لمسافة السرعة 1200 متر عشبي، قبل أن يضيف زميلها «أوبرا بالو» لقب سباق «سير هنري سيسيل ستيكس»، المخصص لخيول فئة «القوائم»، لمسافة الميل (1600 متر).

وعاودت جياد «غودولفين» وضع بصمتها على مجريات اليوم الثاني، وحصد ثلاثية جديدة مع المدرب شارلي آبلبي والفارس وليام بيوك، جاء أقواها مع المهرة «سندريلاس دريم» الفائزة بلقب الشوط الرئيس «فالموث ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، لمسافة 1600 متر عشبي، قبل يضيف زميليها «كينغز تشارتر» و«ديستنت ستورم» انتصارين جديدين، بفوزهما بلقبي الشوط الافتتاحي لمسافة 2000 متر، والشوط الخامس «ميدان ستيكس» لمسافة 1400 متر.

وجاء اليوم الختامي بالعنوان ذاته، بعد أن استهل المهر «مور ثندر» بشعار سهيل سعيد، وإشراف المدرب وليام هاغس، بقيادة الفارس توم ماكواند أولى الانتصارات بالفوز بلقب الشوط الثالث «كأس بنبوري» المخصص لخيول فئة «التكافؤ» ومسافة 1400 متر عشبي، متبوعاً بتتويج الجواد «فيفث كولوم» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن وقيادة الفارس ريان مور بلقب الشوط الرابع (مايل هانديكاب) المخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1600 متر عشبي.

وجاء أقوى الانتصارات في اليوم الختامي، بفوز الجواد «سابا ديزرت» بشعار فريق «غودولفين» العالمي، وبإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، بلقب الشوط الخامس «سوبرلاتيف ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1400 متر.