شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في الأهلي والزمالك قبل 23 يوماً من غلق القيد الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

23 يوماً تفصلنا عن غلق باب القيد الصيفي وإعلان نهاية موسم الانتقالات استعداداً للموسم الجديد، ومن المقرر غلق باب القيد يوم 6 أغسطس المقبل، قبل بداية موسم 2025-2026، والذي ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل، وشهدت الساعات الأخيرة حالة طوارئ في القطبين، الأهلي والزمالك، لضم لاعبين أو التنازل عن آخرين وإعلان رحيلهم.

ياسين مرعي وشكري أحدث صفقات الأهلي

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع ياسين مرعي، مدافع فاركو، لمدة 5 سنوات قادمة، وقام محمد يوسف المدير الرياضي بعد التنسيق مع المشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب، كما ضم مسئولو القلعة الحمراء محمد شكري قادماً من سيراميكا، وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان، واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

موقف إمام عاشور ووسام أبو علي

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور، وذلك ردًّا على خطاب النادي السعودي قبل أيام، والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب ورغبته في شراء المدة المتبقية من عقده، ولم يتلقَّ الأهلي أية ردود من نادي الأخدود بهذا الخصوص.



كما أغلقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي ملف بيع وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقًا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029، جاء هذا القرار بعد تداعيات بدأت بتلقي الأهلي عرضًا من نادي الوصل الإماراتي لشراء وسام أبو علي، تدرج المقابل المالي فيه من 2,5 إلى 4 ثم 6 ملايين دولار + 20% من صافي عائد البيع، ورد النادي بأن المقابل المعروض لا يتناسب مع طلب الأهلي وقدرات اللاعب، ولم يتواصل نادي الوصل ثانية بعدما حدد الأهلي موقفه.

رحيل خالد عبد الفتاح والدبيس

أعلن نادي سيراميكا التعاقد مع خالد عبد الفتاح ظهير أيمن النادي الأهلي لتدعيم خط دفاعه في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، وكتب الحساب الرسمي لنادي سيراميكا عبر فيس بوك، "نجم جديد يسطع في سماء سيراميكا.. رحبوا معنا بأحدث صفقات الفريق خالد عبد الفتاح"، كما وجه حساب سيراميكا الشكر للظهير الأيسر محمذ شكري بعد انتقاله للأهلي، "الظهير الطائر محمد شكري.. شكرًا على كل ما قدمته للفريق ونتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة".

المهدي سيلمان وشيكو بانزا فى الزمالك

أعلن نادي الزمالك رسمياً التعاقد مع المهدي سليمان، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما أعلن نادي الزمالك عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

مفاوضات مكثفة لضم حامد حمدان

عقد جون إدوارد، المدير الرياضى لنادى الزمالك، اجتماعاً مع مسئولى نادى بتروجت، بشأن التعاقد مع حامد حمدان جناح الفريق البترولى فى الانتقالات الصيفية الحالية، وأكد مصدر أن طريقة إتمام الصفقة لم يتم حسمها، حيث يرغب جون إدوارد فى إدخال لاعبين فى الصفقة، إلا أن مسئولى بتروجت تمسكوا بإتمامها بالمقابل المادى. وكشف المصدر أن الاجتماع انتهى وما زالت المفاوضات بين الناديين مستمرة من أجل حسم الصفقة فى أقرب وقت.