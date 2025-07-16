طواف فرنسا: أبراهامسن بطل المرحلة الحادية عشرة وبوغاتشار ينجو من خطر السقوط

الرياص - اسماء السيد - تولوز (فرنسا) : فاز النروجي جوناس أبراهامسن بالمرحلة الحادية عشرة من النسخة 112 لطواف فرنسا للدراجات الأربعاء في تولوز بعد شهر من إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وذلك في يوم مجنون شهد سقوط السلوفيني تادي بوغاتشار في الكيلومترات الأخيرة قبل أن يواصل مشواره فيما ما بدا للوهلة الأولى عدم تعرضه لإصابات خطيرة.

وحقق أبراهامسن البالغ من العمر 29 عاما أهم انتصار في مسيرته، بعد شهر واحد فقط من كسر عظمة الترقوة في 18 حزيران/يونيو في طواف بلجيكا.

وقطع أبراهامسن مسافة المرحلة التي أقيمت في تولوز والبالغة 156.8 كلم بزمن 3 ساعات و15 دقيقة و56 ثانية بمعدل سرعة وسطي 48.2 كلم/ساعة متقدما بالسرعة النهائية على رفيقه في الهروب المبكر عن كوكبة السباق السويسري ماورو شميد، خلال منافسة شرسة في الأمتار الأخيرة شهدت اقتحام أحد المتفرجين للمضمار، حيث تعامل معه أحد أعضاء اللجنة المنظمة على طريقة لاعبي الرغبي.

وقاوم أبراهامسن وشميد بصعوبة عودة الهولندي ماثيو فان در بويل الذي حل ثالثا بفارق سبع ثوان متفوقا على مجموعة من ستة دراجين انتفضت في الأمتار الأخيرة هم البلجيكيان فاوت فان آيرت وأرنو دي لي، الأميركي كوين سيمونز، البريطاني فريد رايت والفرنسيان أكسل لورانس وماثيو بورغودو، حيث تجاوزوا خط النهاية بفارق 53 ثانية عن بطل المرحلة.

وقال أبراهامسن الذي كان حاضرًا بقوة العام الماضي حيث فاز بعشر مراحل مرتديا قميصه المنقط: "عندما كسرتُ عظمة الترقوة في طواف بلجيكا، بكيت في المستشفى ظنًّا مني أنني لن أشارك في طواف فرنسا. لكن في اليوم التالي، كنتُ أستخدم جهاز التدريب المنزلي. بذلتُ قصارى جهدي للعودة".

وحافظ الإيرلندي بن هيلي على القميص الأصفر على الرغم من حلوله في المركز 24 بفارق 3:28 دقائق عن أبراهامسن.

وأبقى هيلي على فارق الـ29 ثانية عن مطارده المباشر بوغاتشار الباحث عن لقب رابع في الطواف بعد أعوام 2020 و2021 و2024، عشية المرحلة الجبلية الأولى في جبال البيرينيه بين أوش وأوتاكام على مسافة 180.6 كلم.

وحل بوغاتشار في المركز 35 بفارق 3:28 دقائق أيضا عن بطل المرحلة بعدما تعرض للسقوط على بعد حوالي خمسة كيلومترات من خط النهاية عقب اصطدامه بالعجلة الخلفية لدراجة النروجي توبياس يوهانسن حيث سقط على الأرض قبل أن يصطدم بحافة الرصيف.

وأعاد السلوفيني سلسلة دراجته الى مكانها قبل الانطلاق مرة أخرى، وبدت إصابته في مرفقه الأيسر ولكن على ما يبدو لم يتعرض لأي ضرر آخر، في حين أظهرت مجموعة المنافسين له اللعب النظيف من خلال إبطائها سرعة السباق وانتظار عودته.

وقال في سماعة الأذن أثناء التواصل مع فريقه الإمارات: "كل شيء على ما يرام، كل شيء على ما يرام، مع الاحترام لكوكبة السباق، مع الاحترام للجميع، شكرا لكم جميعا".

وأضاف في حديثه الى زميله الألماني في الفريق نيلز بوليت الذي جاء للاطمئنان عليه: "أنا بخير، شكرا لك".

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الحادية عشرة:

1 النروجي جوناس أبراهامسن 3.15:56 ساعات

2 السويسري ماركو شميد التوقيت ذاته

3 الهولندي ماثيو فان در بويل بفارق 7 ثوان

4 البلجيكي أرنو دي لي بفارق 53 ث

5 البلجيكي فاوت فان آيرت بفارق 53 ث

ترتيب الخمسة الاوائل في الترتيب العام:

1 الايرلندي بن هيلي 41.01:13 ساعة

2 السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 29 ثانية

3 البلجيكي ريمو إيفينيبويل بفارق 1:29 د

4 الدنماركي يوناس فينغارد بفارق 1:46 د